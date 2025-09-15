Προειδοποίηση IDF: Θα χτυπήσουμε τον πύργο της Γάζας

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) εξέδωσαν εκ νέου προειδοποίηση προς τους Παλαιστίνιους που διαμένουν κοντά στον Πύργο Γκάφρι της Γάζας να απομακρυνθούν, ενόψει αεροπορικής επιδρομής, καθώς συνεχίζουν να στοχεύουν πολυώροφα κτίρια στην πόλη, σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα χτυπήσουν σύντομα το κτίριο λόγω της παρουσίας τρομοκρατικών υποδομών της Χαμάς στο εσωτερικό ή κοντά σε αυτό», λέει ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Συνταγματάρχης Αβιχάι Αντράι.

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى كل من لم يخل بعد منطقة ميناء غزة وحي الرمال في البلوكات 707, 708, 663, 782 وتحديدًا في برج الغفري المحدد باللون الأحمر وفي الخيام القريبة منه والواقع في مفترق شارع جابر بن حيان وعمر المختار



⭕️سيهاجم جيش الدفاع المبنى في الوقت القريب نظرًا لوجود بنى تحتية… pic.twitter.com/k7nsOIyxDr — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 15, 2025

Σημειώνεται πως την Κυριακή, ο στρατός έπληξε τέσσερα ψηλά κτίρια στην πόλη της Γάζας, έπειτα από προειδοποιήσεις, καθώς οι πύργοι χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Ισραηλινός Στρατός έδωσε οδηγίες προς όσους βρίσκονται σε όλες τις περιοχές της Γάζας να αναχωρήσουν για την ισραηλινή ανθρωπιστική ζώνη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας, ενόψει μιας μεγάλης επίθεσης εναντίον της Χαμάς.

Από τους ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους που βρίσκονταν στην πόλη της Γάζας, περισσότεροι από 320.000 έχουν εκκενώσει την περιοχή, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ισραηλινού στρατού.