Αυστηρό μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ να παρεμβαίνει στα εσωτερικά ζητήματα της Ευρώπης έστειλε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, λίγες μέρες μετά την σφοδρή επίθεση του Αμερικανού προέδρου κατά της Ευρώπης.

«Όταν πρόκειται για εκλογές, δεν είναι δική μας δουλειά να αποφασίζουμε ποιος θα είναι ο ηγέτης της χώρας, αλλά του λαού αυτής της χώρας... Αυτή είναι η κυριαρχία των ψηφοφόρων και πρέπει να προστατευθεί», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνέντευξη στο γκαλά POLITICO 28 στις Βρυξέλλες.

«Κανείς άλλος δεν πρέπει να παρεμβαίνει, χωρίς καμία αμφιβολία», πρόσθεσε η επικεφαλής της Επιτροπής απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας των ΗΠΑ, η οποία δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα και προκάλεσε σάλο στην Ευρώπη.

Η στρατηγική των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει κίνδυνο «εξάλειψης του πολιτισμού» μέσα στα επόμενα 20 χρόνια, μια αφήγηση που έχει βρει απήχηση στους ακροδεξιούς ηγέτες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, καθώς και στη Ρωσία. Το έγγραφο κατακρίνει επίσης τις ευρωπαϊκές προσπάθειες για τον περιορισμό των ακροδεξιών κομμάτων, χαρακτηρίζοντας τέτοιες κινήσεις ως πολιτική λογοκρισία, και μιλά για «καλλιέργεια αντίστασης στην τρέχουσα πορεία της Ευρώπης εντός των ευρωπαϊκών εθνών».

Η επικεφαλής της Επιτροπής δήλωσε ότι είχε πάντα «πολύ καλές σχέσεις συνεργασίας» με τους προέδρους των ΗΠΑ και «αυτό ισχύει και σήμερα». Ωστόσο, τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να επικεντρωθεί στον εαυτό της και να μην κάνει συγκρίσεις με άλλους.

«Από τα βάθη της καρδιάς μου, είμαι πεπεισμένη υπέρμαχος της διατλαντικής συνεργασίας. Αλλά τι είναι τόσο σημαντικό; [Αυτό που είναι] σημαντικό είναι ότι... είμαστε περήφανοι που ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι αναγνωρίζουμε τη δύναμή μας και ότι αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις που έχουμε», είπε.

«Φυσικά, η σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αλλάξει. Γιατί; Επειδή αλλάζουμε. Και αυτό είναι τόσο σημαντικό που πρέπει να έχουμε κατά νου: ποια είναι η θέση μας; Ποια είναι η δύναμή μας; Ας εργαστούμε πάνω σε αυτά. Ας είμαστε περήφανοι για αυτό. Ας υπερασπιστούμε μια ενωμένη Ευρώπη. Αυτό είναι το καθήκον μας... [να] κοιτάξουμε τον εαυτό μας και να είμαστε περήφανοι για τον εαυτό μας», είπε η φον ντερ Λάιεν, υπό τις επευφημίες του κοινού.