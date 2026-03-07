Προειδοποίηση Φιντάν προς το Ιράν: Μην εκτοξεύετε άλλους πυραύλους προς την Τουρκία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, προειδοποίησε το Σάββατο το Ιράν να μην εκτοξεύσει άλλα πυραύλους προς την Τουρκία, μετά την καταστροφή από τις αεροπορικές άμυνες του ΝΑΤΟ ενός πυραύλου που κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο πριν από μερικές ημέρες.

Σε συνέντευξη Τύπου στην Κωνσταντινούπολη, ο Φιντάν δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία αντιτίθεται σε όλα τα σενάρια που αποσκοπούν στη δημιουργία εμφυλίου πολέμου με βάση την εθνικότητα στο Ιράν, προσθέτοντας ότι τέτοια σενάρια θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κύματα μεταναστών.