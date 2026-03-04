Προειδοποίηση Ερντογάν σε Ιράν: Θα προστατεύσουμε τα σύνορά μας

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απηύθυνε προειδοποίηση προς το Ιράν αναφορικά με τον ιρανικό πύραυλο που καταρρίφθηκε το πρωί στο Χατάι.

«Όπως και στο σημερινό περιστατικό, λαμβάνουμε κάθε απαραίτητο μέτρο σε στενή συνεργασία με τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ και παρεμβαίνουμε άμεσα όταν απαιτείται. Ταυτόχρονα, εκφράζουμε με απόλυτη σαφήνεια τις προειδοποιήσεις μας ώστε να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων γεγονότων», δήλωσε ο Ερντογάν.

Σε συνέχεια των δηλώσεών του, μετά το γεύμα με στρατιώτες της Ειδικής Διοίκησης Επιχειρήσεων, επεσήμανε:

«Ολοκληρώσαμε τη χρονιά με ρεκόρ στις εξαγωγές της αμυντικής και αεροδιαστημικής βιομηχανίας. Στην άσκηση του ΝΑΤΟ στη Γερμανία, οι ένοπλες δυνάμεις μας μας έκαναν περήφανους και απέσπασαν επαίνους από τους συμμάχους μας. Αν είχαμε ακούσει αυτούς που προειδοποιούσαν «μην κάνετε δοκιμές πυραύλων γιατί τρομάζουν τα ψάρια», δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτά τα αποτελέσματα.

Αν θέλουμε να ζούμε σε αυτά τα εδάφη που αποτελούν την αιώνια πατρίδα μας, είναι επιτακτικό να ενισχύουμε διαρκώς την αποτρεπτική μας ισχύ. Σε αυτές τις δύσκολες ημέρες, δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη όσον αφορά την ασφάλεια των συνόρων και του εναέριου χώρου μας».

Ο Ερντογάν τόνισε ακόμη: «Όπως και στο περιστατικό νωρίς το πρωί, λαμβάνουμε κάθε μέτρο σε στενή συνεννόηση με τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ και προβαίνουμε στις απαραίτητες παρεμβάσεις. Οι προειδοποιήσεις μας εκφράζονται με απόλυτη σαφήνεια, ώστε να αποτραπούν παρόμοια γεγονότα. Η βούληση και η ικανότητά μας να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της χώρας και του λαού μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο.

Στοχεύουμε να οικοδομήσουμε τον «Αιώνα της Τουρκίας», ξεπερνώντας κάθε εμπόδιο και ανατρέποντας όλα τα σχέδια εναντίον μας, χωρίς να πέφτουμε στις παγίδες που μας στήνονται. Με τη βοήθεια του Θεού, θα παραδώσουμε αυτή τη χώρα στα παιδιά μας ως κληρονομιά που θα τους γεμίζει υπερηφάνεια».

Δείτε εδώ λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή