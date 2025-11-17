Προειδοποίηση από τον αρχηγό των πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων: Είμαστε σε προπολεμική φάση, ο εχθρός ετοιμάζεται

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Βίσλαβ Κούκουλα, ο οποίος προειδοποίησε ότι η Πολωνία βρίσκεται ουσιαστικά σε «προπολεμική κατάσταση», εν μέσω των κλιμακούμενων απειλών κατά της ασφάλειας της χώρας και στον απόηχο του σαμποτάζ στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Όπως αναμεταδίδει το πρακτορείο Nexta, ο στρατηγός Βίσλαβ Κούκουλα τόνισε ότι «ο εχθρός έχει ξεκινήσει τις προετοιμασίες για πόλεμο. Δημιουργεί συνθήκες που στοχεύουν στην υπονόμευση της εμπιστοσύνης του κοινού στην κυβέρνηση, στις Ένοπλες Δυνάμεις και στην αστυνομία, ενώ ταυτόχρονα θέτει τις βάσεις για πιθανή επίθεση στο πολωνικό έδαφος».

Παράλληλα, ο Κούκουλα συγκρίνει την τρέχουσα κατάσταση με τα γεγονότα του 1939, τονίζοντας ότι η αντίδραση της Πολωνίας και των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτροπή κάθε επίθεσης.

«Οποιαδήποτε επίθεση στο έδαφος του ΝΑΤΟ πρέπει να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά, δημιουργώντας σημαντικό κίνδυνο για τον επιτιθέμενο», δήλωσε ο στρατηγός, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ισχυρής συλλογικής άμυνας.

«Ο εχθρός έχει αρχίσει να προετοιμάζεται για πόλεμο. Δημιουργεί συνθήκες που αποσκοπούν στην υπονόμευση της εμπιστοσύνης του κοινού στην κυβέρνηση, τις Ένοπλες Δυνάμεις και την αστυνομία, καθώς και στην προετοιμασία του εδάφους για πιθανή επιθετική ενέργεια στο πολωνικό έδαφος», τόνισε ο Koύκουλα.

CNN: Καταστράφηκε σιδηροδρομική γραμμή που μετέφερε βοήθεια στην Ουκρανία

Υπενθυμίζεται ότι, η σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει τις πολωνικές πόλεις Βαρσοβία και Λουμπλίν καταστράφηκε το Σαββατοκύριακο σε «πρωτοφανές περιστατικό σαμποτάζ», όπως δήλωσε τη Δευτέρα ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, επισημαίνοντας ότι η γραμμή είναι «κρίσιμη για τη μεταφορά βοήθειας προς την Ουκρανία».

«Μία εκρηκτική συσκευή» ανατίναξε τη σιδηροδρομική γραμμή την Κυριακή, ανέφερε ο Τουσκ σε ανάρτησή του στο X, προσθέτοντας ότι η επίθεση «στόχευε άμεσα την ασφάλεια του πολωνικού κράτους και των πολιτών του».

Ζημιές καταγράφηκαν και σε άλλα τμήματα της ίδιας γραμμής, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό.

Όπως αναφέρει το CNN, σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα το απόγευμα, ο υπουργός Εσωτερικών Μαρκίν Κιέρβινσκι δήλωσε ότι το Σαββατοκύριακο σημειώθηκαν δύο ξεχωριστά περιστατικά – το ένα επιβεβαιωμένο σαμποτάζ και το άλλο που θεωρήθηκε «πολύ πιθανό» σαμποτάζ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις σχετικά με τα περιστατικά.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τόνισε ότι οι απειλές κατά της ευρωπαϊκής ασφάλειας είναι «πραγματικές και αυξανόμενες». Η Ευρώπη «πρέπει επειγόντως να ενισχύσει την ικανότητα προστασίας του εναέριου χώρου και των υποδομών της», δήλωσε.

Ο πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κρίστεν Μιχάλ, καταδίκασε με έντονο τρόπο τη ζημιά στη σιδηροδρομική γραμμή, γράφοντας στο X ότι η χώρα του στέκεται στο πλευρό της Πολωνίας.

«Όσοι ευθύνονται για εχθρικές ενέργειες κατά μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ πρέπει να αποκαλυφθούν. Η αντίδρασή μας πρέπει να είναι ενιαία», τόνισε.

Παράλληλα, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπίχα, εξέφρασε επίσης την αλληλεγγύη της χώρας του προς την Πολωνία, προσφέροντας στήριξη αν χρειαστεί και υπονοώντας ότι η Ρωσία θα μπορούσε να εμπλέκεται στο περιστατικό.

«Ελπίζουμε ότι η έρευνα θα δώσει απαντήσεις και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε αν ζητηθεί», δήλωσε ο Σιμπίχα. «Μπορεί να ήταν άλλη μια υβριδική επίθεση της Ρωσίας – για να δοκιμάσει αντιδράσεις. Αν ισχύει, αυτές πρέπει να είναι ισχυρές».

Ο Τουσκ υποσχέθηκε ότι η Πολωνία «θα εντοπίσει τους υπεύθυνους, όποιοι και αν είναι», χωρίς να κατονομάσει ποιος θεωρείται υπεύθυνος. Η έκρηξη δεν προκάλεσε τραυματισμούς, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, και αποτελεί το τελευταίο περιστατικό σε σειρά συμβάντων που έχουν θέσει την Ευρώπη σε αυξημένη επιφυλακή.

Τις τελευταίες μήνες, πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναφέρει παραβιάσεις του εναέριου χώρου τους, με την πλειονότητα να κατηγορεί τη Ρωσία, η οποία όμως αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη.