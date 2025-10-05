Προειδοποιήσεις Πούτιν: Η αποστολή Τόμαχοκ στην Ουκρανία μπορεί να καταστρέψει τις σχέσεις Ρωσίας - ΗΠΑ

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανέφερε την Κυριακή ότι αν οι ΗΠΑ προμηθεύσουν πυραύλους Τόμαχοκ στην Ουκρανία, αυτό θα καταστρέψει τις σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ.

«Αυτό θα οδηγήσει στην καταστροφή των σχέσεών μας, ή τουλάχιστον των θετικών τάσεων που έχουν αναδυθεί σε αυτές τις σχέσεις», υπογράμμισε ο Ρώσος πρόεδρος.

Υπενθυμίζεται πως δημοσιεύματα των αμερικανικών media τις προηγούμενες μέρες ανέφεραν πως η Ουάσινγκτον εξετάζει την αποστολή Τόμαχοκ και άλλων πυραύλων εδάφους και αέρος, αμερικανικής κατασκευής, με βεληνεκές περίπου 500 μιλίων.

Ο συνδυασμός προηγμένων πληροφοριών και πιο ισχυρών όπλων θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των ουκρανικών επιθέσεων σε σχέση με τα μέχρι τώρα πλήγματα.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει εγκρίνει πρόσφατα την πώληση των Extended Range Attack Munitions στην Ουκρανία – πυραύλων που εκτοξεύονται από αέρος και έχουν εμβέλεια 150-280 μιλίων.

Οι Τόμαχοκ, ένα από τα πιο ακριβή οπλικά συστήματα των ΗΠΑ, διαθέτουν εμβέλεια περίπου 1.500 μιλίων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε την περασμένη εβδομάδα ότι ζήτησε από τον Τραμπ τους Τόμαχοκ, ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς επιβεβαίωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το αίτημα του Κιέβου.