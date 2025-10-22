Προειδοποιεί την Ευρώπη ο Ζελένσκι: Ο Πούτιν μπορεί να ανοίξει νέα μέτωπα

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε από τη Σουηδία ότι η Ρωσία μπορεί να ανοίξει νέα μέτωπα, καθώς η Ουκρανία παραμένει πρόκληση για τον Βλαντίμιρ Πούτιν. «Αν δεν τον σταματήσουμε, δεν θα υπάρξει ειρήνη», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος από το Λινκόπινγκ.

Υπογράμμισε επίσης ότι η Ρωσία έχει υποστεί τεράστιες απώλειες, με πάνω από 1,3 εκατομμύρια ανθρώπους νεκρούς, ενώ η οικονομία της καταρρέει.

Ο Ουκρανός πρόεδρος και ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον επισκέφθηκαν την εταιρεία Saab, παραγωγό των μαχητικών JAS 39 Gripen, του αεροσκάφους επιτήρησης GlobalEye, πυραυλικών συστημάτων και άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού.

Εκεί ο Ζελένσκι κατήγγειλε ότι η Ρωσία παραπληροφορεί τον κόσμο περί νικών, ενώ η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η απόκτηση των Gripen είναι προτεραιότητα για τον ουκρανικό στρατό, τόσο για λόγους κόστους όσο και για ευελιξία.

«Η Ρωσία διεξάγει προπαγάνδα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, προσπαθώντας να δημιουργήσει την εντύπωση ότι κερδίζει τον πόλεμο. Αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Έχουν πάνω από ένα εκατομμύριο θύματα - 1,3 εκατομμύρια. Η οικονομία τους επίσης αποδυναμώνεται. Η Ρωσία επιδιώκει να διχάσει τις ΗΠΑ και την Ευρώπη ώστε να μειωθεί η οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία. Αν κοιτάξετε ορισμένες χώρες στην Ευρώπη, θα διαπιστώσετε ότι έχει επιτύχει σε κάποιο βαθμό αυτόν τον σκοπό. Παρ’ όλα αυτά, οι ισχυρές χώρες παραμένουν ενωμένες», δήλωσε ο Ζελένσκι.