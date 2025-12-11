Προειδοποιεί ο Ρούτε: Οι χώρες του ΝΑΤΟ είναι ο επόμενος στόχος της Ρωσίας (vid)

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε κάλεσε την Πέμπτη τα μέλη του ΝΑΤΟ να εντείνουν τις αμυντικές τους προσπάθειες, καθώς, όπως ανέφερε, «είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας».

Συγκεκριμένα, ο Ρούτε προειδοποίησε ότι το μπλοκ πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτρέψει έναν πόλεμο που θα μπορούσε να είναι «της κλίμακας του πολέμου που υπέμειναν οι παππούδες και οι προπαππούδες μας»

Μιλώντας σε εκδήλωση για την ασφάλεια στο Βερολίνο, ο Ρούτε ανέφερε ότι πολλά από τα μέλη της Συμμαχίας δεν αντιλαμβάνονται την επείγουσα κατάσταση που προκύπτει από τη ρωσική απειλή στην Ευρώπη.

Στη συνέχεια, ο Ρούτε επεσήμανε ότι τα μέλη του μπλοκ πρέπει να αυξήσουν άμεσα τις αμυντικές δαπάνες και την παραγωγή για να αποτραπεί ένας πόλεμος αντίστοιχης κλίμακας με εκείνον προηγούμενων γενεών.

NATO head Mark Rutte states that Russia aims to bring large-scale war to all Europe. pic.twitter.com/L7YbKF8CCG — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) December 11, 2025

«Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας. Φοβάμαι ότι πολλοί επαναπαύονται σιωπηρά. Πολλοί δεν νιώθουν την ανάγκη επείγουσας δράσης. Και πολλοί πιστεύουν ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Δεν είναι. Η ώρα για δράση είναι τώρα», δήλωσε ο Ρούτε.

«Η σύγκρουση βρίσκεται μπροστά στην πόρτα μας. Η Ρωσία έφερε ξανά τον πόλεμο στην Ευρώπη. Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι», πρόσθεσε.

Επίσης, ο Ρούτε δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ εναντίον του ΝΑΤΟ μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι είναι αισιόδοξος πως οι ΗΠΑ και η Ευρώπη μπορούν να συντονιστούν για την Ουκρανία, αλλά υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να είναι ασφαλείς χωρίς μια ασφαλή Ευρώπη.