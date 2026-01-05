Πρόεδρος Μεξικού: Η Αμερική δεν ανήκει σε κανένα δόγμα και σε καμία υπερδύναμη

Η Αμερική «δεν ανήκει σε κανένα δόγμα και σε καμία υπερδύναμη» δήλωσε τη Δευτέρα η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ, εκφράζοντας και πάλι την αντίθεσή της στην επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την αιχμαλώτιση του προέδρου της χώρας Νικολά Μαδούρο.

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά την παρέμβαση στα εσωτερικά ζητήματα άλλων χωρών», επανέλαβε η Σεϊνμπάουμ. «Το Μεξικό υποστηρίζει σθεναρά ότι η Αμερική δεν ανήκει σε κανένα δόγμα και σε καμία υπερδύναμη. Η αμερικανική ήπειρος ανήκει στους λαούς της κάθε χώρας που την συναποτελούν» είπε στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί η πρόεδρος.

Η πρόεδρος υπογράμμισε ότι το Μεξικό είναι κυρίαρχη χώρα και ότι συνεργάζεται με τις ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας και για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Η δήλωση αυτή έγινε μετά τα σχόλια που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το Σαββατοκύριακο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να διατάξει στρατιωτική δράση στο Μεξικό εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών.

«Είναι αναγκαίο να επαναλάβουμε ότι στο Μεξικό κυβερνά ο λαός και ότι είμαστε μια ελεύθερη και κυρίαρχη χώρα. Συνεργασία, ναι. Υποταγή και επέμβαση, όχι», είπε η Σεϊνμπάουμ.

Η δήλωση της Σεϊνμπάουμ, την οποία διάβασε στην αρχή της ενημέρωσης των δημοσιογράφων, συνάδει με το Σύνταγμα του Μεξικού, το οποίο ορίζει ως βασική αρχή της εξωτερικής πολιτικής της χώρας τη μη επέμβαση.

Λίγο αφότου επέστρεψε στην προεδρία, πέρυσι, ο Τραμπ χαρακτήρισε τρομοκρατικές οργανώσεις το καρτέλ Σιναλόα και άλλες συμμορίες διακίνησης ναρκωτικών, αναβιώνοντας ένα σχέδιο που είχε αναστείλει το 2019, κατόπιν αιτήματος του τότε προέδρου του Μεξικού Άντρες Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ. Τον Αύγουστο, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, είπε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον στρατό για να καταπολεμήσει τα καρτέλ.