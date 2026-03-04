Πρόεδρος Cleveland Fed: Είναι πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί ο οικονομικός αντίκτυπος του πολέμου με το Ιράν

Η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί ο οικονομικός αντίκτυπος του πολέμου με το Ιράν και υποστήριξε τη διατήρηση των επιτοκίων σταθερών για «αρκετό καιρό», σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη στην εφημερίδα New York Times.

«Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι διατηρούμε την πολιτική σε ένα επίπεδο που μας επιτρέπει να επαναφέρουμε τον πληθωρισμό στο στόχο, εξισορροπώντας ταυτόχρονα οποιαδήποτε πιθανή αδυναμία στην αγορά εργασίας», δήλωσε.