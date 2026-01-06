Πρόεδρος Βουλής Αντιπροσώπων των ΗΠΑ: Να διεξαχθούν σύντομα εκλογές στη Βενεζουέλα

Υπέρ της διεξαγωγής εκλογών στη Βενεζουέλα, «σύντομα», τάχθηκε χθες Δευτέρα ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, δυο ημέρες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη αιχμαλώτιση του προέδρου της χώρας της Λατινικής Αμερικής Νικολάς Μαδούρο.

«Αναμένω ότι θα προκηρυχθούν εκλογές στη Βενεζουέλα. Φυσικά κάποια πράγματα ακόμη προσδιορίζονται, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει σύντομα. Νομίζω πως θα είναι απαραίτητο προκειμένου να σταθεροποιηθεί η οικονομία και η χώρα», είπε ο Μάικ Τζόνσον χθες βράδυ.

Ο ρεπουμπλικάνος εκφράστηκε εξερχόμενος από συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών με τη συμμετοχή περιορισμένου αριθμού κοινοβουλευτικών, που ενημέρωσαν ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας πτέραρχος Νταν Κέιν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του απέκλεισε το ενδεχόμενο να διεξαχθούν εκλογές στη Βενεζουέλα τις επόμενες τριάντα ημέρες, κρίνοντας κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο NBC News ότι η Ουάσιγκτον πρέπει πρώτα «να ξαναβάλει τη χώρα στα πόδια της».

Η Ντέλσι Ροδρίγκες, η πρώην αντιπρόεδρος του Νικολάς Μαδούρο, ορκίστηκε προσωρινή πρόεδρος της χώρας από τους θεσμούς. Ο αμερικανός πρόεδρος την απείλησε προχθές Κυριακή πως θα έχει «χειρότερη» τύχη από τον αιχμάλωτο πρόεδρο αν δεν συμμορφωθεί προς τις αμερικανικές απαιτήσεις, ιδίως για την πρόσβαση των ΗΠΑ στα κοιτάσματα πετρελαίου της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

«Δεν αναμένουμε» πως θα χρειαστεί να αναπτυχθούν αμερικανοί «στρατιώτες στο πεδίο», δήλωσε ο Μάικ Τζόνσον. «Δεν προβλέπουμε άμεση εμπλοκή πέρα από το να ασκηθεί απλά εξαναγκασμός στη νέα προσωρινή κυβέρνηση».

Ο επικεφαλής της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στην αμερικανική κάτω Βουλή διαβεβαίωσε πως η επιχείρηση του Σαββάτου, που εξαπολύθηκε χωρίς να υπάρξει ειδοποίηση του Κογκρέσου, κάτι που επέκρινε η δημοκρατική αντιπολίτευση, ήταν νόμιμη.

«Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο. Δεν έχουμε στρατεύματα στη Βενεζουέλα και δεν κατέχουμε τη χώρα», διαβεβαίωσε.

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας των δημοκρατικών στη Γερουσία, ο Τσακ Σούμερ, χαρακτήρισε το σχέδιο Τραμπ, που είπε πως οι ΗΠΑ θα «κυβερνούν» τη Βενεζουέλα, «αόριστο, βασισμένο σε ευσεβείς πόθους και μη ικανοποιητικό».

«Όταν οι ΗΠΑ εμπλέκονται σε αυτό το είδος αλλαγής καθεστώτος και λεγόμενης εθνικής οικοδόμησης, αυτό καταλήγει πάντα να πλήττει τις ΗΠΑ. Βγήκα από αυτή τη συνεδρίαση με την αίσθηση πως αυτό ακριβώς συμβαίνει», πρόσθεσε ο γερουσιαστής Σούμερ.