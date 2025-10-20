Πρόεδρος Βουλγαρίας: Οι σχέσεις μας με την Ουγγαρία είναι παράδειγμα συνεργασίας

Οι σχέσεις Βουλγαρίας και Ουγγαρίας αποτελούν παράδειγμα συνεργασίας και εποικοδομητικού διαλόγου σε όλα τα επίπεδα, δήλωσε ο Βούλγαρος πρόεδρος μετά την κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Ούγγρο ομόλογό του σήμερα στη Σόφια. Ο Τάμας Σούλιοκ πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα έπειτα από πρόσκληση του Ρούμεν Ράντεφ.

Ο πρόεδρος Ράντεφ σημείωσε ότι φέτος συμπληρώνονται 105 χρόνια από την εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

«Συζητήσαμε για την κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια και τη διαδικασία διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Βουλγαρία παραμένει ένας από τους βασικούς μοχλούς αυτών των διαδικασιών και πάντα υποστηρίζαμε όλες τις βαλκανικές χώρες, κυρίως τους γείτονές μας, στην ευρωπαϊκή τους πορεία. Συνεχίζουμε να τονίζουμε ότι η πρόοδος και η αξιολόγησή τους θα πρέπει να βασίζονται στις δικές τους ικανότητες», επισήμανε.

Ο Ράντεφ κάλεσε τον ομόλογό του και την ουγγρική πλευρά, η οποία έχει φιλικές σχέσεις με τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, να βοηθήσουν τη χώρα. (Αυτοί) «θα πρέπει πραγματικά να πείσουν τους αδελφούς μας ότι η αναγνώριση και η ένταξη των Βουλγάρων στο Σύνταγμα, η τήρηση της ευρωπαϊκής συναίνεσης και η απουσία πιέσεων ή διακρίσεων σε βάρος των Βουλγάρων στη Βόρεια Μακεδονία αποτελούν αδιαπραγμάτευτους όρους για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων στην ΕΕ», πρόσθεσε ο Ράντεφ.

Ο Βούλγαρος πρόεδρος τόνισε ότι η Ουγγαρία συγκαταλέγεται στους κορυφαίους ξένους επενδυτές στη χώρα και το διμερές εμπόριο παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη.

Όπως δήλωσε, και οι δύο χώρες υιοθετούν τη θέση της ΕΕ ότι η συνδεσιμότητα, είτε πρόκειται για ενέργεια, μεταφορές, ψηφιακή ή επιστημονική, αποτελεί καθοριστική προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη. Η Σόφια και η Βουδαπέστη εργάζονται ενεργά για την εμβάθυνση αυτής της συνδεσιμότητας, με την ενεργειακή συνεργασία να είναι ιδιαίτερα ενδεικτική.

Μέσω των προσπαθειών διαφοροποίησης του εφοδιασμού με φυσικό αέριο και της κατασκευής νέων διασυνδέσεων με γειτονικές χώρες, η Βουλγαρία έχει γίνει σημαντικός κόμβος για την ενεργειακή ασφάλεια, δήλωσε ο Ράντεφ. «Συμμεριζόμαστε επίσης την άποψη ότι η πυρηνική ενέργεια, στην οποία και οι δύο χώρες συνεχίζουν να συνεργάζονται, παραμένει αξιόπιστη και βιώσιμη πηγή ενέργειας που θα επηρεάσει την ανάπτυξη της ΕΕ μεσοπρόθεσμα», πρόσθεσε.

Σημαντική πτυχή των διμερών σχέσεων είναι η βουλγαρική κοινότητα στην Ουγγαρία, ειδικότερα οι σύλλογοί της, ο Σύνδεσμος Βουλγάρων στην Ουγγαρία και η Βουλγαρική Δημοκρατική Αυτοδιοίκηση στην Ουγγαρία. «Ευχαριστώ τον πρόεδρο Σούλιοκ που συμπεριέλαβε στην αντιπροσωπεία του τους επικεφαλής αυτών των συλλόγων, οι οποίοι είναι επίσης συμπατριώτες μας. Αποτελούν τη ζωντανή γέφυρα μεταξύ των λαών μας εδώ και αιώνες. Μόλις πριν από λίγες μέρες στην Ουγγαρία, η βουλγαρική κηπουρική παράδοση συμπεριελήφθη στο Εθνικό Μητρώο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς», δήλωσε ο Ράντεφ.

Την Κυριακή, ο Σούλιοκ επισκέφθηκε την πόλη Σμόλιαν, στον νότο, για να τιμήσει την Ημέρα Βουλγαρο-Ουγγρικής Φιλίας και την 100ή επέτειο από τη γέννηση του Ούγγρου ποιητή και μεταφραστή Λάζλο Νάγκι. Οι δύο πρόεδροι επισκέφθηκαν το Σπίτι-Μουσείο Λάζλο Νάγκι και αργότερα παρέστησαν σε έκθεση και σε μουσικοποιητική παράσταση στο Θέατρο Νικολάι Χάιτοφ.