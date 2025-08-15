Ρωσικό κυβερνητικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στο Άνκορατζ της Αλάσκας

Ένα ρωσικό κυβερνητικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στην Αλάσκα ενόψει των συνομιλιών μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των ΗΠΑ την Παρασκευή, σύμφωνα με το σύστημα παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24, που επικαλείται το Reuters.

Δεν ήταν σαφές εάν ο Βλαντιμίρ Πούτιν επέβαινε στο αεροπλάνο. Το αεροπλάνο αναχώρησε από την πόλη Μαγκαντάν της Άπω Ανατολής της Ρωσίας, όπου βρισκόταν νωρίτερα την Παρασκευή ο Ρώσος πρόεδρος.

✈️ Putin's Plane Preparing to Land



According to Flightradar24, Putin's plane is approaching its landing site, despite claims from Kremlin spokesperson Peskov, who previously stated that Putin would arrive exactly at 22:00.



Nearly 300,000 people are watching the flight of the… pic.twitter.com/EHjEWVe0zE — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2025

Δημοσιογράφος από την ομάδα επικοινωνίας του Κρεμλίνου, ισχυρίζεται ότι το αεροπλάνο του Πούτιν δεν έχει ακόμη προσγειωθεί στην Αλάσκα. Σύμφωνα με τον ίδιο, επρόκειτο για ένα από τα αεροπλάνα του στόλου «Ρωσία».