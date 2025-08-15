Ρωσικό κυβερνητικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στο Άνκορατζ της Αλάσκας
15/08/2025 • 21:04 / Τελευταία Ενημέρωση: 21:09
Ένα ρωσικό κυβερνητικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στην Αλάσκα ενόψει των συνομιλιών μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των ΗΠΑ την Παρασκευή, σύμφωνα με το σύστημα παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24, που επικαλείται το Reuters.

Δεν ήταν σαφές εάν ο Βλαντιμίρ Πούτιν επέβαινε στο αεροπλάνο. Το αεροπλάνο αναχώρησε από την πόλη Μαγκαντάν της Άπω Ανατολής της Ρωσίας, όπου βρισκόταν νωρίτερα την Παρασκευή ο Ρώσος πρόεδρος.

Δημοσιογράφος από την ομάδα επικοινωνίας του Κρεμλίνου, ισχυρίζεται ότι το αεροπλάνο του Πούτιν δεν έχει ακόμη προσγειωθεί στην Αλάσκα. Σύμφωνα με τον ίδιο, επρόκειτο για ένα από τα αεροπλάνα του στόλου «Ρωσία».

 

 

 