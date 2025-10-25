Η αριστερή ανεξάρτητη υποψήφια Κάθριν Κόνολι αναδείχθηκε νικήτρια στις προεδρικές εκλογές της Ιρλανδίας.

Η αντίπαλός της, Χέδερ Χάμφρις, παραδέχθηκε την ήττα της το απόγευμα του Σαββάτου, αφού τα πρώτα αποτελέσματα της καταμέτρησης έδειξαν ένα τεράστιο προβάδισμα υπέρ της Κόνολι.

«Η Κάθριν θα είναι πρόεδρος όλων μας – θα είναι και δική μου πρόεδρος, και της εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία», δήλωσε η Χάμφρις.

Σύμφωνα με τα ανεπίσημα αλλά συνήθως αξιόπιστα στοιχεία των “tallymen” στα κέντρα καταμέτρησης, η Κόνολι συγκέντρωνε το 64% των ψήφων μετά την καταμέτρηση των δύο τρίτων των ψηφοδελτίων.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η Κόνολι, 68 ετών, κατόρθωσε να εμπνεύσει πολλούς νέους ψηφοφόρους και υποστηρίχθηκε από μια συμμαχία αριστερών κομμάτων της αντιπολίτευσης στις εκλογές της Παρασκευής.

Αν και η προεδρία της Ιρλανδίας είναι κυρίως τιμητικό αξίωμα, η νίκη της Κόνολι συνιστά μια ηχηρή αποδοκιμασία για την κεντροδεξιά κυβέρνηση.

Η Χάμφρις, 62 ετών, πρώην υπουργός και υποψήφια του κυβερνώντος κόμματος Fine Gael, έλαβε το 29% των ψήφων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ενώ ο Τζιμ Γκάβιν, 54 ετών, υποψήφιος του Fianna Fáil που αποσύρθηκε αργά από την κούρσα αλλά το όνομά του παρέμεινε στα ψηφοδέλτια, έλαβε 7%.

Το ποσοστό των άκυρων ψήφων αναμένεται να φθάσει το 13%, ιστορικό ρεκόρ που αποδίδεται στη δυσαρέσκεια για τον περιορισμένο αριθμό επιλογών. Η συμμετοχή εκτιμάται γύρω στο 40% των 3,6 εκατομμυρίων εγγεγραμμένων ψηφοφόρων.

Μετά την ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων, η Κόνολι δήλωσε ενθουσιασμένη: «Θέλω να ευχαριστήσω όλους, ακόμη κι εκείνους που δεν με ψήφισαν. Κατανοώ τις ανησυχίες τους σχετικά με το ποιος θα τους εκπροσωπήσει καλύτερα».

Οι εκτιμήσεις έδειξαν ότι επικράτησε της Χάμφρις ακόμη και σε παραδοσιακά προπύργια του Fine Gael, όπως στο νότιο Δουβλίνο.

Η οργή για την κρίση στέγασης και το αυξημένο κόστος ζωής, τα λάθη στην προεκλογική εκστρατεία του Fine Gael και του κυβερνητικού του εταίρου Fianna Fáil, η σπάνια ενότητα των αριστερών κομμάτων και η ευρηματική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συνέβαλαν στο να εκλεχθεί η Κόνολι.