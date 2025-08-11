Προεδρικές εκλογές στη Βολιβία: Δημοσκοπήσεις προβλέπουν το τέλος της αριστεράς

Ενόψει των προεδρικών εκλογών στη Βολιβία, που θα διεξαχθούν την 17η Αυγούστου, δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι προηγούνται δυο υποψήφιοι της κεντροδεξιάς και της δεξιάς, προοιωνίζονται το τέλος 20 χρόνων κυριαρχίας της αριστεράς στα πολιτικά πράγματα του κράτους των Άνδεων.

Συγκεκριμένα, ο κεντροδεξιός επιχειρηματίας Σαμουέλ Δόρια Μεδίνα, υποψήφιος του Μετώπου Εθνικής Ενότητας, καταλαμβάνει την πρώτη θέση, κατά σφυγμομετρήσεις των Ipsos/Ciesmori και Captura Consulting, που δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες Κυριακή, αντίστοιχα με το 21,2% και το 21,6% των προθέσεων ψήφου.

Τον ακολουθεί σε μικρή απόσταση ο άλλοτε αντιπρόεδρος της δεξιάς Χόρχε Κιρόγα, της συμμαχίας Libre, που προσελκύει το 20% των προθέσεων ψήφου κατά τις δυο δημοσκοπήσεις.

Αν αυτές οι τάσεις επιβεβαιωθούν την Κυριακή, οι δυο υποψήφιοι θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο της 19ης Οκτωβρίου.

Από το 2005, το Κίνημα προς τον Σοσιαλισμό (MAS), κόμμα της αριστεράς υπό την ηγεσία αρχικά του Έβο Μοράλες, που εξασφάλισε τρεις προεδρικές θητείες (2006-2019), κατόπιν του Λουίς Άρσε (2020-2025), κέρδισε όλες τις προεδρικές εκλογές στον πρώτο γύρο.

Το MAS βλέπει να απειλείται σοβαρά, για πρώτη φορά, η παραμονή του στην εξουσία στις εκλογές, καθώς η Βολιβία είναι βυθισμένη σε σοβαρή οικονομική κρίση, με ελλείψεις δολαρίων, καυσίμων, ακόμη και τροφίμων, κάτι που έχει μετατραπεί στην κυριότερη ανησυχία των Βολιβιανών τους τελευταίους μήνες.

Ο πληθωρισμός έφθασε το 24,8% τον Ιούλιο, ή αλλιώς στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008.

Ο Έβο Μοράλες, άλλοτε ηγέτης των κοκαλέρος – παραγωγών κόκας – που έγινε ο πρώτος αυτόχθονας πρόεδρος της Βολιβίας, αποκλείστηκε από την κούρσα, εξαιτίας διάταξης του Συντάγματος που περιόρισε τον αριθμό των προεδρικών θητειών.

Οι υποστηρικτές του καλούν τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν άκυρο, εν είδει διαμαρτυρίας — οι άκυρες ψήφοι ίσως φθάσουν ακόμη και το 14,6%.

Όμως οι άκυρες ψήφοι, όπως και οι λευκές, δεν έχουν καμιά ουσιαστική επίπτωση ούτε στο αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών, ούτε στην κατανομή των εδρών στο κοινοβούλιο. Καταγράφονται απλά και μόνο για στατιστικούς λόγους.

Τον Ιούνιο, με σύνθημα «χωρίς τον Έβο δεν γίνονται εκλογές», υποστηρικτές του πρώην προέδρου προχώρησαν σε αποκλεισμούς δρόμων και διαδηλώσεις, που αμαυρώθηκαν από επεισόδια με τουλάχιστον οκτώ νεκρούς, ανάμεσά τους τέσσερις αστυνομικούς.

Ο πρώην πρόεδρος Μοράλες έχει καταφύγει στην Τσαπάρε, πολιτικό οχυρό του στο κεντρικό τμήμα της χώρας, όπου βρίσκονται πολλές καλλιέργειες κόκας, εξαιτίας του εντάλματος σύλληψης που εκκρεμεί σε βάρος του για υπόθεση εμπορίας ανήλικης, κατηγορία που απορρίπτει.