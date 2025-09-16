Προβλημάτων συνέχεια για την Nestle: Αποχωρεί ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Η Nestle ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ο πρόεδρος της, Πολ Μπούλκε, θα παραδώσει τα ηνία στον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Inditex, Πάμπλο Ίσλα, την 1η Οκτωβρίου, επιταχύνοντας την αλλαγή φρουράς στον ελβετικό «γίγαντα» των τροφίμων μετά από μια περίοδο άνευ προηγουμένου διοικητικής αναταραχής.

Η απόφαση έρχεται μόλις δύο εβδομάδες μετά την αιφνιδιαστική απόλυση του Λοράν Φρέιξε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου λόγω μιας μη δημοσιοποιημένης σχέσης, και ανοίγει το δρόμο για τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο Φίλιπ Ναβράτιλ και τον Ισλά να αναλάβουν πλήρως την ευθύνη της εταιρείας, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε δυσκολίες λόγω της στασιμότητας των πωλήσεων και της αύξησης του χρέους.

Αναλυτές και μέτοχοι έθεσαν ερωτήματα σχετικά με τη θέση του Μπούλκε μετά τις αποκαλύψεις για τη ρομαντική σχέση του Φρέιξε με μια υφιστάμενη, η οποία οδήγησε στην απομάκρυνσή του μόλις ένα χρόνο μετά την ανάληψη των ηνίων της εταιρείας που παράγει τις σοκολάτες KitKat και τον καφέ Nescafe.

Σε μια σύντομη δήλωση, ο Μπούλκε είπε ότι η εταιρεία είναι σε καλή θέση για το μέλλον, καθώς προχώρησε στην παράδοση της ηγεσίας που είχε προγραμματιστεί για τον Απρίλιο του επόμενου έτους.

«Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για μένα να αποχωρήσω και να επιταχύνω την προγραμματισμένη μετάβαση», δήλωσε ο Μπούλκε, ο οποίος θα αναλάβει το ρόλο του «τιμητικού προέδρου», προσθέτοντας ότι η νέα ηγεσία θα φέρει μια «νέα προοπτική».

Η Nestle αντιμετωπίζει μια σοβαρή πρόκληση, με επενδυτές και αναλυτές να την προτρέπουν να μειώσει το μέγεθός της σε μια δύσκολη καταναλωτική αγορά, καθώς οι ανταγωνιστές της μειώνουν τα κόστη και προχωρούν ακόμη και σε διαχωρισμούς για να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους.

Η αύξηση των πωλήσεων έχει σταματήσει, οι μετοχές της εταιρείας έχουν χάσει πάνω από 40% από το 2022 και τα κόστη έχουν εκτοξευθεί. Τα επίπεδα χρέους έχουν ξεπεράσει αυτά των ανταγωνιστών της, όπως η Unilever.

Η Nestle ανακοίνωσε τον Ιούνιο ότι ο Μπούλκε θα παραιτηθεί το επόμενο έτος, μια κίνηση που ακολούθησε την αυξανόμενη ανησυχία των επενδυτών για την απόδοση της μετοχής της εταιρείας, τα ζητήματα ηγεσίας και τις ανησυχίες ότι το μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης της ήταν ξεπερασμένο.