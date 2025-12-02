Προβληματισμός στις Βρυξέλλες μετά τη σύλληψη Μογκερίνι: Υπό κράτηση άλλοι δύο αξιωματούχοι - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Μεγάλο πολιτικό βάρος και σοβαρές προεκτάσεις για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς έχει η σύλληψη της πρώην Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και νυν πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης, Φεντερίκα Μογκερίνι, καθώς και άλλων δύο αξιωματούχων: του πρώην γενικού γραμματέα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS), Στέφανο Σανίνο και σύμφωνα με πληροφορίες ιταλικών και βελγικών ΜΜΕ και ενός ανώτερου στελέχους του Κολλεγίου της Ευρώπης. Στις συλλήψεις προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά.

Η υπόθεση αφορά το πρόγραμμα της Διπλωματικής Ακαδημίας της ΕΕ, ένα εννεάμηνο πρόγραμμα κατάρτισης νέων Ευρωπαίων διπλωματών, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ένωση και το οποίο, για την περίοδο 2021–2022, ανατέθηκε στο Κολλέγιο της Ευρώπης, στη Μπριζ έπειτα από διαγωνισμό.

Η ποινική έρευνα ξεκίνησε ύστερα από καταγγελίες ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), ο διπλωματικός βραχίονας της ΕΕ, και το Κολλέγιο της Ευρώπης συνωμότησαν για να καταχραστούν δημόσια χρήματα της ΕΕ το 2021 και το 2022 με σκοπό την ίδρυση μιας νέας διπλωματικής ακαδημίας, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που έχουν γνώση της έρευνας και μίλησαν στο Euractiv.

Η υπόθεση είναι το τελευταίο μεγάλο σκάνδαλο που πλήττει την ΕΕ μετά τις έρευνες για την Huawei και το «Qatargate» και εγείρει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ακεραιότητα ανώτερων ηγετικών στελεχών των θεσμικών οργάνων σε επίπεδο ΕΕ.

Υπό κράτηση η Μογκερίνι και έρευνα για διαφθορά

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της EPPO, τα τρία άτομα συνελήφθησαν το πρωί της Τρίτης στις Βρυξέλλες. Πρόκειται για κρατήσεις που θα πρέπει να μετατραπούν σε συλλήψεις εντός 48 ωρών από τις βελγικές δικαστικές αρχές, διαδικασία τυπική αλλά κρίσιμη για τη συνέχεια της έρευνας, καθώς θα στοιχειοθετούνται οι κατηγορίες. Οι κατηγορίες που διερευνώνται είναι απάτη σε δημόσιες συμβάσεις, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου.

Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από καταγγελίες που έφτασαν αρχικά στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), οι οποίες στη συνέχεια διαβιβάστηκαν στην EPPO. Οι ερευνητές ζήτησαν και πέτυχαν την άρση ασυλίας ορισμένων εμπλεκομένων, όπως κι έγινε γεγονός που δείχνει το βάθος της έρευνας και τη σοβαρότητα των ενδείξεων.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Η έρευνα αφορά στον τρόπο με τον οποίο το Κολλέγιο της Ευρώπης εξασφάλισε την ανάθεση του προγράμματος της Διπλωματικής Ακαδημίας από την Eυρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Σύμφωνα με την EPPO, υπάρχουν «σοβαρές υποψίες» ότι παραβιάστηκε το άρθρο 169 του Κανονισμού Χρηματοδότησης της ΕΕ, το οποίο αφορά τον θεμιτό ανταγωνισμό σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Συγκεκριμένα, διερευνάται εάν δόθηκαν εμπιστευτικές πληροφορίες πριν από τη δημοσίευση του διαγωνισμού. Το Κολλέγιο της Ευρώπης φέρεται να είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τα κριτήρια της προκήρυξης, αποκτώντας έτσι αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι άλλων υποψήφιων οργανισμών.

Εξετάζεται ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφερόντων εκ μέρους προσώπων που είχαν ενεργό ρόλο τόσο στην κατάρτιση των όρων της προκήρυξης όσο και στην επιλογή του τελικού αναδόχου.

Εάν υπήρξε παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου. Η διαρροή πληροφοριών σχετικά με δημόσιους διαγωνισμούς συνιστά ποινικό αδίκημα όταν γίνεται προς όφελος συγκεκριμένου φορέα.

Τέλος, εξετάζεται εάν υπήρξε κατασπατάληση ή ακατάλληλη χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με εκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Εάν αποδειχθεί απάτη, οι ευθύνες θα είναι σημαντικές.

Κατόπιν δικαστικής εντολής, η ομοσπονδιακή αστυνομία του Βελγίου πραγματοποίησε εκτεταμένες έρευνες σε κτίρια του Κολλεγίου της Ευρώπης στη Μπριζ, στις εγκαταστάσεις της EEAS στις Βρυξέλλες και στις ιδιωτικές κατοικίες των υπόπτων

Στις επιχειρήσεις συμμετείχε και προσωπικό της OLAF, ενώ παράλληλα, η Διπλωματική Υπηρεσία της ΕΕ επιβεβαίωσε ότι οι έρευνες αφορούν δραστηριότητες προηγούμενων διοικήσεων, δηλαδή πριν από την ανάληψη καθηκόντων της σημερινής Ύπατης Εκπροσώπου Κάγια Κάλας, υπογραμμίζει η γαλλική Figaro.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ο ρόλος της στην υπόθεση

Η EPPO, που λειτουργεί από το 2021, αποτελεί τον πρώτο υπερεθνικό εισαγγελικό θεσμό της ΕΕ, με αρμοδιότητα όχι μόνο να ερευνά αλλά και να ασκεί διώξεις για εγκλήματα που θίγουν τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Σε αντίθεση με την OLAF, η οποία περιορίζεται σε διοικητικές έρευνες, η EPPO έχει τη δυνατότητα να προχωρεί σε συλλήψεις, να ζητά άρση ασυλίας, να ασκεί ποινικές διώξεις σε κράτη-μέλη, να φέρνει υποθέσεις ενώπιον εθνικών δικαστηρίων

Η σύλληψη της Φεντερίκα Μογκερίνι – μίας από τις πιο αναγνωρίσιμες ευρωπαϊκές προσωπικότητες της τελευταίας δεκαετίας – προκαλεί ισχυρό σοκ στις Βρυξέλλες. Ως πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης, είχε κομβικό ρόλο στη διασύνδεση του ακαδημαϊκού κόσμου με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Τα επόμενα 24ωρα αναμένονται κρίσιμα καθώς θα αποφασιστεί αν οι κρατήσεις-συλλήψεις θα μετατραπούν σε προφυλάκιση, θα γίνουν γνωστές οι πρώτες επίσημες κατηγορίες, ενώ αναμένεται να αυξηθούν και οι πολιτικές πιέσεις για πλήρη διαφάνεια.

Σε κάθε περίπτωση, η γνωστοποίηση της υπόθεσης προκάλεσε ήδη την αντίδραση της Μόσχας. Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα σχολίασε ότι η ΕΕ προτιμά να αγνοεί τα δικά της προβλήματα διαφθοράς, αλλά κάνει συνεχώς κήρυγμα στους άλλους».