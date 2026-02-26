«Πρόβα» Πεκίνου για Ταϊβάν με drones «φαντάσματα» που «μεταμφιέζονται» σε δυτικά αεροσκάφη

Μια νέα, σύνθετη επιχείρηση ηλεκτρονικού πολέμου και παραπλάνησης από την πλευρά της Κίνας φέρνει στο φως έρευνα του Reuters.

Σύμφωνα με ανάλυση δεδομένων από την πλατφόρμα Flightradar24, ένα κινεζικό στρατιωτικό drone τύπου Wing Loong 2 πραγματοποιεί συστηματικές πτήσεις στην περιοχή, «μεταμφιεσμένο» σε αεροσκάφη τρίτων χωρών μέσω ψευδών σημάτων αναμεταδότη (transponder).

Το χρονικό της «αόρατης» απειλής

Από τον Αύγουστο του 2025, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 23 πτήσεις με το διακριτικό κλήσης YILO4200. Αν και το σήμα αντιστοιχεί σε κινεζικό μη επανδρωμένο σκάφος (UAV), οι αριθμοί νηολόγησης που εξέπεμπε το εμφάνιζαν στις οθόνες των ραντάρ ως βρετανικό μαχητικό Typhoon της Royal Air Force, εμπορικό αεροσκάφος Il-62 από τη Λευκορωσία (της εταιρείας Rada Airlines, στην οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ), επιβατικό τζετ της Βόρειας Κορέας και ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Gulfstream.

Σε μια χαρακτηριστική περίπτωση τον περασμένο Αύγουστο, το drone ξεκίνησε την πτήση του εκπέμποντας σήμα βρετανικού μαχητικού, άλλαξε ταυτότητα τρεις φορές μέσα σε 20 λεπτά και τελικά προσγειώθηκε εμφανιζόμενο ως λευκορωσικό φορτηγό αεροπλάνο.

Στόχος η σύγχυση και η «πρόβα» για την Ταϊβάν

Στρατιωτικοί ακόλουθοι και αναλυτές ασφαλείας επισημαίνουν ότι αυτές οι ενέργειες δεν αποτελούν τυχαία σφάλματα προγραμματισμού, αλλά μια σχεδιασμένη άσκηση παραπλάνησης.

«Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο», δηλώνει ο Ben Lewis, ιδρυτής της πλατφόρμας PLATracker. «Πρόκειται για μια δοκιμή παραπλάνησης σε πραγματικό χρόνο, που αποσκοπεί στο να προκαλέσει σύγχυση στους αντιπάλους της Κίνας».

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι, αν και τα στρατιωτικά ραντάρ υψηλής τεχνολογίας δύσκολα θα ξεγελαστούν πλήρως, η τακτική αυτή μπορεί να προκαλέσει κρίσιμη καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης, να καλύψει ευαίσθητες δραστηριότητες κατασκοπείας και ανθυποβρυχιακού πολέμου αλλά και να χρησιμοποιηθεί για τη διασπορά παραπληροφόρησης.

Στρατηγική περικύκλωσης

Η ανάλυση των διαδρομών δείχνει ότι το drone απογειώνεται από το αεροδρόμιο Qionghai Boao της νήσου Χαϊνάν. Οι πτήσεις του καλύπτουν στρατηγικά σημεία κοντά στις Φιλιππίνες και το Βιετνάμ, ενώ οι τροχιές του, όταν τοποθετηθούν πάνω από τον χάρτη της Ταϊβάν, συμπίπτουν με στόχους υψηλής στρατιωτικής σημασίας στην Ταϊπέι και τη νότια ακτογραμμή του νησιού.

Μέχρι στιγμής, το Υπουργείο Άμυνας της Κίνας δεν έχει προβεί σε κανένα σχόλιο σχετικά με τις αποκαλύψεις, ενώ το Πεντάγωνο και το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας απέφυγαν να τοποθετηθούν επίσημα για το περιστατικό.