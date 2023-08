Πριγκόζιν: Το πτώμα του αναγνωρίστηκε από το κομμένο του δάχτυλο

Το πτώμα του αρχηγού της Wagner, Γιεβγκένι Πριγκόζιν, αναγνωρίστηκε από ένα κομμένο του δάχτυλο, αφού ανασύρθηκε από τα συντρίμμια του αεροπλάνου που συνετρίβη στην περιοχή Tver της Ρωσίας, όπως υποστηρίχθηκε χθες το βράδυ, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για «βόμβα» στο αεροπλάνο.

Ο Πριγκόζιν υπέστη τον τραυματισμό στο αριστερό του χέρι ενώ εξέτιε την ποινή του σε σωφρονιστική αποικία, ανέφερε το ρωσικό κανάλι Telegram VChK-OGPU.

Πρόσθεσε ότι ένας ανώτερος διοικητής της Βάγκνερ αναγνώρισε το πτώμα από τον τραυματισμό, καθώς και ότι αναγνώρισε τον υπαρχηγό του Ντμίτρι Ούτκιν από τα τατουάζ του.

Μια προκαταρκτική αξιολόγηση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών διαπίστωσε ότι η συντριβή προκλήθηκε από σκόπιμη έκρηξη, αλλά το Πεντάγωνο λέει ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία που να παραπέμπουν σε επίθεση από πύραυλο.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο ταξίαρχος Πάτρικ Ράιντερ, εκπρόσωπος του Πενταγώνου, δεν προσέφερε περαιτέρω λεπτομέρειες ή στοιχεία κατά τη συνέντευξη Τύπου του Πενταγώνου.

Δυτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Πριγκόζιν ήταν "πιθανότατα" στόχος, υποδεικνύοντας μια βόμβα κρυμμένη στο αεροσκάφος ή σκόπιμο σαμποτάζ στο αεροσκάφος, αν και ο Ράιντερ αρνήθηκε να σχολιάσει αν το περιστατικό ήταν σχέδιο δολοφονίας.

Δεν είναι ακόμη σαφές αν ο Πριγκόζιν και αρκετοί από τους υπολοχαγούς του σκοτώθηκαν και αν αυτό έγινε ως εκδίκηση στην ανταρσία που αμφισβήτησε την εξουσία του προέδρου Πούτιν.

