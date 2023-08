Βρετανικό Υπ. Άμυνας για Πριγκόζιν: Δεν υπάρχουν οριστικές αποδείξεις αλλά είναι πιθανόν νεκρός

Δεν υπάρχουν ακόμη οριστικές αποδείξεις ότι το αφεντικό του μισθοφόρου Wagner, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, επέβαινε στο αεροπλάνο που συνετρίβη χωρίς επιζώντες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αλλά είναι «πολύ πιθανό» να είναι νεκρός, δήλωσε την Παρασκευή το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας.

