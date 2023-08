Πούτιν για Πριγκόζιν: Ταλαντούχος επιχειρηματίας, έκανε όμως σοβαρά λάθη στη ζωή του

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν μίλησε για πρώτη φορά σε τηλεοπτικό διάγγελμα για το χθεσινό αεροπορικό δυστύχημα στην περιοχή Τβερ, κοντά στη Μόσχα, όπου φέρεται να επέβαινε και ο αρχηγός της ομάδας Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Όπως μεταδίδει το BBC, ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των νεκρών και περιέγραψε τον ιδρυτή της Wagner ως ταλαντούχο επιχειρηματία. Την ίδια στιγμή ο Πούτιν αναφέρει πως «έκανε σοβαρά λάθη στη ζωή του».

Ακόμα, ο Πρόεδρος της Ρωσίας σημείωσε πως γνωρίζει τον Πριγκόζιν εδώ και πολύ καιρό, «από τις αρχές της δεκαετίας του 1990», όπως είπε και επισήμανε πως «ήταν ένα άτομο με περίπλοκη μοίρα και έκανε σοβαρά λάθη στη ζωή του, αλλά επίσης προσπάθησε να επιτύχει τα απαραίτητα αποτελέσματα - τόσο για τον εαυτό του όσο και τη στιγμή που του ζήτησα για τον κοινό σκοπό, όπως αυτούς τους τελευταίους μήνες».

Αναφερόμενος στο αεροπορικό δυστύχημα, παραδέχτηκε ότι «τα αρχικά στοιχεία δείχνουν ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν υπάλληλοι της εταιρείας Wagner» και συνέχισε λέγοντας πως «θα ήθελα να σημειώσω ότι πρόκειται για άτομα που έχουν συμβάλει σημαντικά στην κοινή μας υπόθεση για την καταπολέμηση του νεοναζιστικού καθεστώτος στην Ουκρανία. Το θυμόμαστε και δεν θα το ξεχάσουμε».

Ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι ερευνητές θα εξετάσουν τι συνέβη, ωστόσο αυτό θα πάρει χρόνο. «Δεν θα ξεχάσουμε τον ρόλο του Βάγκνερ στην Ουκρανία», υπογράμμισε χαιρετίζοντας τη συνεισφορά του στην ρωσική επίθεση στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν αναφέρθηκε και στο ταξίδι του αρχηγού της Wagner στην Αφρική. «Ο Πριγκόζιν είχε μόλις επιστρέψει από το ταξίδι στην Αφρική», σημείωσε για να προσθέσει πως «από όσο γνωρίζω», «μόλις χθες (σ.σ. Τετάρτη) επέστρεψε από την Αφρική». «Συνάντησε ορισμένα επίσημα πρόσωπα εκεί», συνέχισε, χωρίς να προβεί σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

President Putin talks about Prigozhin more directly saying he has known him since the 1990s pic.twitter.com/nBY22JP3nY