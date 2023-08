Συντριβή αεροσκάφους Πριγκόζιν: Ιατροδικαστές στο σημείο - Για «μεταλλικό κρότο» μιλούν οι αυτόπτες μάρτυρες

Οι κάτοικοι ενός χωριού κοντά στο σημείο της συντριβής του αεροσκάφους κατά την οποία πιστεύεται ότι σκοτώθηκε ο επικεφαλής των Ρώσων μισθοφόρων Γεβγκένι Πριγκόζιν κάνουν λόγο για έναν κρότο πριν δουν το αεροσκάφος να πέφτει.

Το αεροπλάνο, ένα ιδιωτικό τζετ Embraer Legacy 600, συνετρίβη την Τετάρτη κοντά στο χωριό Κουζένκινο στην περιοχή Tver της Ρωσίας καθ' οδόν από τη Μόσχα προς την Αγία Πετρούπολη με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 10 επιβαίνοντες - επτά επιβάτες και τρία μέλη του πληρώματος.

Δεν υπήρξε κανένα επίσημο σχόλιο από το Κρεμλίνο ή το υπουργείο Άμυνας σχετικά με την τύχη του Πριγκόζιν, αλλά ένα κανάλι Telegram που συνδέεται με τη μισθοφορική ομάδα του Wagner, Grey Zone, τον κήρυξε νεκρό.

Δημοσιογράφος του Reuters που βρέθηκε στο σημείο της συντριβής νωρίς την Πέμπτη είδε άνδρες να απομακρύνουν μαύρες σακούλες με πτώματα πάνω σε φορεία.

Road to Prigozhin jet crash site cordoned off by police



The area of the Kuzhenkino village in the Tver Region remains sealed off, with law enforcement vehicles entering and exiting the scene. pic.twitter.com/1ggA46qK3H