Ρωσική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας: Ο Πριγκόζιν επέβαινε στο αεροπλάνο που συνετρίβη

«Ο επικεφαλής της Ομάδας Βάγκνερ, ήρωας της Ρωσίας, ένας αληθινός πατριώτης, ο Γεβγκένι Βικτόροβιτς Πριγκόζιν, σκοτώθηκε ως αποτέλεσμα ενεργειών προδοτών στη Ρωσία», αναφέρει ανάρτηση του «Grey Zone», λογαριασμού στην πλατφόρμα Telegram ο οποίος πρόσκειται στη Wagner και δημοσίευε κατά καιρούς βιντεοσκοπημένα μηνύματα του αρχηγού της εταιρίας μισθοφόρων.

«Ακόμη και στην κόλαση θα είναι ο καλύτερος! Ζήτω η Ρωσία!», καταλήγει η σχετική ανάρτηση που συνοδεύεται από φωτογραφία του Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο οποίος φέρεται να ήταν μεταξύ των 10 επιβαινόντων σε αεροσκάφος που συνετρίβη νωρίτερα σήμερα στην περιφέρεια Τβερ, βόρεια της Μόσχας.

Επίσης, το «Grey Zone» αναφέρει ότι «διάφορες πηγές πληροφοριών υποστηρίζουν ότι η πτώση του ιδιωτικού αεροπλάνου της Wagner προήλθε από κατάρριψη μετά την ενεργοποίηση των συστημάτων αεράμυνας στην περιοχή», καθώς και ότι «φέρεται να πέθανε και ο Ντμίτρι Ούτκιν» (σ.σ. Εικάζεται ότι ίδρυσε την Ομάδα Βάγκνερ μαζί με τον Πριγκόζιν).

Νωρίτερα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορικών Μεταφορών ανακοίνωσε αργά το απόγευμα ότι ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στην περιοχή Τβερ της Μόσχας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι δέκα επιβαίνοντες,

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή της η Rossaviatsia αναφέρει ότι ξεκίνησε έρευνα για τη συντριβή ενός αεροσκάφους Τύπου Embraer, το οποία σημειώθηκε στην περιοχή Τβερ, σήμερα, Τετάρτη, υποστηρίζοντας πως στη λίστα με τους επιβάτες συμπεριλαμβανόταν και ο Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Η ρωσική Αρχή ανακοίνωσε ότι στη λίστα των επιβατών υπήρχε το όνομα του Γεβγκένι Πριγκόζιν, αρχηγού της ομάδας μισθοφόρων Βάγκνερ.

Το BBC μεταδίδει πως ο Πριγκόζιν ήταν ανάμεσα στους επιβάτες και επομένως είναι νεκρός.

Ο θάνατος του επικεφαλής της εταιρίας μισθοφόρων Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν σε αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα στη Ρωσία «δεν θα προκαλούσε έκπληξη σε κανέναν» εάν επιβεβαιωθεί, δήλωνε νωρίτερα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

«Έχουμε δει τις σχετικές αναφορές. Εάν επιβεβαιωθεί (ο θάνατος του Πριγκόζιν), δεν θα προκαλούσε έκπληξη σε κανέναν», δήλωσε η Έντριεν Γουάτσον, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, επισημαίνοντας πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έχει ενημερωθεί.

Wagner boss Yevgeny Prigozhin killed in plane crash in Russia, with nine other people on board also dead https://t.co/MyWc67NhPa

Τα συνεργεία διάσωσης ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι όλοι οι επιβάτες του αεροσκάφους είναι νεκροί.

Russia says Yevgeny Prigozhin was on a plane that crashed on a flight from Moscow to St Petersburg. All passengers and e crew, are dead.



Wagner-linked channels say Russian air defense shot down the plane – the same private jet Prigozhin regularly uses.https://t.co/j7W1mhtBeu