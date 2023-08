Μόσχα: Πτώση ιδιωτικού τζέτ - 10 νεκροί, στη λίστα επιβατών ο Πριγκόζιν

Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στην περιοχή Τβερ της Μόσχας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι δέκα επιβαίνοντες, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορικών Μεταφορών.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή της η Rossaviatsia αναφέρει ότι ξεκίνησε έρευνα για τη συντριβή ενός αεροσκάφους Τύπου Embraer, το οποία σημειώθηκε στην περιοχή Τβερ, σήμερα, Τετάρτη, υποστηρίζοντας πως στη λίστα με τους επιβάτες συμπεριλαμβανόταν και ο Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Η ρωσική Αρχή ανακοίνωσε ότι στη λίστα των επιβατών υπήρχε το όνομα του Γεβγκένι Πριγκόζιν, αρχηγού της ομάδας μισθοφόρων Βάγκνερ.

Το BBC μεταδίδει πως ο Πριγκόζιν ήταν ανάμεσα στους επιβάτες και επομένως είναι νεκρός.

Wagner boss Yevgeny Prigozhin killed in plane crash in Russia, with nine other people on board also dead https://t.co/MyWc67NhPa

Τα συνεργεία διάσωσης ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι όλοι οι επιβάτες του αεροσκάφους είναι νεκροί.

Russia says Yevgeny Prigozhin was on a plane that crashed on a flight from Moscow to St Petersburg. All passengers and e crew, are dead.



Wagner-linked channels say Russian air defense shot down the plane – the same private jet Prigozhin regularly uses.https://t.co/j7W1mhtBeu