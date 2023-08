Το timing της συντριβής του αεροσκάφους του Πριγκόζιν: Ο ρόλος του ταξιδιού του στην Αφρική

«Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας και το Κρεμλίνο καταστρέφουν την ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία Wagner (PMC) και αποδυναμώνουν την εξουσία του Πριγκόζιν μετά την εξέγερση - και η δολοφονία της ανώτατης ηγεσίας της Wagner ήταν πιθανότατα το τελικό βήμα για την εξάλειψη της Wagner ως ανεξάρτητου οργανισμού.»

Με αυτά τα λόγια αποτιμά στη χθεσινή του έκθεση το Institute of the Study of War τις εξελίξεις στο σίριαλ της ρήξης του Πούτιν με τον πρώην στενό σύμμαχο του ή αλλιώς «άνθρωπο του για τις βρώμικες δουλειές», Γεβγκένι Πριγκόζιν, τονίζοντας ότι η τελευταία πράξη του δράματος φαίνεται ότι παίχθηκε στην Αφρική.

Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, πιθανότατα διέφυγε προς και από την Αφρική λόγω των προσπαθειών του ρωσικού στρατού να υπονομεύσει τις δραστηριότητες του Βάγκνερ στην περιοχή, αναφέρει το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW).

Εσωτερικές πηγές με γνώση των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας ισχυρίστηκαν ότι υπήρξε «προσπάθεια να μπλοκαριστεί πλήρως η δραστηριότητα της Wagner στην Αφρική», ανέφερε το ISW.

Μετά τη σύντομη εξέγερση του Πριγκόζιν κατά της ρωσικής κυβέρνησης τον Ιούνιο, η οργάνωση του μετατόπισε την εστίασή του από την Ουκρανία στις επιχειρήσεις του σε αφρικανικά έθνη. Η μισθοφορική εταιρεία έχει συνδεθεί με εγκλήματα πολέμου στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και το Μάλι.

Στις 21 Αυγούστου, ο Πριγκόζιν ανάρτησε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα του από μια χώρα της Αφρικής, όπως ισχυρίστηκε.

In a video posted on Telegram channels affiliated with the Wagner group, Russian mercenary chief Yevgeny Prigozhin is seen standing in a desert area in camouflage, holding a rifle and speaks of making Russia greater on all continents and Africa more free https://t.co/5odO8P6w5p pic.twitter.com/jZ1Fl8Yc2U — Reuters (@Reuters) August 22, 2023

«Είναι πιθανό ότι είχε ταξιδέψει στην Αφρική με την ελπίδα να εξασφαλίσει περαιτέρω αποστολές για το προσωπικό της Wagner ανεξάρτητα από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας και το Κρεμλίνο», αναφέρει το ISW που προσθέτει ότι ο ρωσικός στρατός είχε ένα σχέδιο σε εξέλιξη για την αντικατάσταση των μισθοφόρων του Βάγκνερ με ένα σώμα 20.000 στρατιωτών.

«Η πηγή πρόσθεσε ότι ο Πριγκόζιν ήταν βαθιά αντίθετος σε αυτές τις προσπάθειες και «κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να τις αποτρέψει"», ανέφερε το ISW.

Ο φερόμενος ως επικεφαλής αυτών των επιχειρήσεων που κινούνταν με οδηγίες του Κρεμλίνου ήταν ο αντισυνταγματάρχης Αντρέι Αβεριάνοφ αρχηγός των ρωσικών ειδικών υπηρεσιών. Η ISW επισημαίνει ότι ο Αβεριάνοφ έχει συνδεθεί με απόπειρες δολοφονίας, συμπεριλαμβανομένης της δηλητηρίασης του πράκτορα της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών Σεργκέι Σκριπάλ και της κόρης του Γιούλια.

Μία μέρα πάντως από το μήνυμα Πριγκόζιν από την Αφρική, στις 23 Αυγούστου, το αεροσκάφος στο οποίο φέρεται να επέβαινε συνετρίβη στην περιοχή Τσβέρ της Ρωσίας, με αποτέλεσμα τον θάνατο όλων των επιβαινόντων.

Η ISW δήλωσε ότι ο «πανικός και ο παρορμητισμός» που επέδειξε ο Πριγκόζιν κατά τη φυγή του από την Αφρική μπορεί να τον άφησε ευάλωτο σε πολιτικούς αντιπάλους.

Το προτελευταίο ταξίδι με κρατικό αεροσκάφος;

Τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων δείχνουν ότι ένα αεροσκάφος Ilyushin-76 του ρωσικού Υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων αναχώρησε από τη Μόσχα στα τέλη της περασμένης εβδομάδας και πέταξε μέσω Δαμασκού προς το Μπαμάκο, την πρωτεύουσα του Μάλι, φτάνοντας εκεί το Σάββατο. Μια ημέρα αργότερα, το αεροπλάνο επέστρεψε στη Ρωσία μέσω της ίδιας διαδρομής, φτάνοντας στο αεροδρόμιο Ζουκόφσκι έξω από τη Μόσχα τη Δευτέρα, όπως αναφέρει το CNN.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού του Ilyushin-76, εμφανίστηκε βίντεο με τον Πριγκόζιν να μιλάει σε περιβάλλον ερήμου. Αναλυτές της ομάδας ανοικτού κώδικα All Eyes On Wagner σημείωσαν ότι στο βάθος, καθώς μιλάει, υπάρχει ένα φορτηγό pick-up που χρησιμοποιείται συνήθως από τον στρατό του Μάλι.

Το CNN δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει αν ο ιδρυτής της Wagner ταξίδεψε με το Ilyushin-76 ή πότε γυρίστηκε το βίντεο - αλλά φαίνεται να είναι πρόσφατο.

Ο Βάγκνερ έχει χρησιμοποιήσει συχνά αερομεταφορές της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας, όπως το Ilyushin-76, για τον ανεφοδιασμό των μισθοφορικών μονάδων του στην Αφρική, συγκεκριμένα στη Λιβύη, το Μάλι, το Σουδάν και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Τα αεροσκάφη της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας συνέχισαν να πηγαινοέρχονται στις αφρικανικές χώρες όπου ο Wagner έχει παρουσία.

Η «ανεξήγητη καθυστέρηση» λόγω «ανεξήγητων επισκευών»

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αποκαλύψεις που μπορεί να ρίχνουν φως στο τι έφταιξε για την συντριβή του Embraer του Πριγκόζιν. Η αεροσυνοδός φέρεται να παραπονέθηκε ότι χρειάστηκε να περιμένει για «ανεξήγητες επισκευές» στο μοιραίο ιδιωτικό αεροσκάφος.



Η πληροφορία έρχεται στον απόηχο της φημολογίας ότι εκρηκτικά, κρυμμένα σε κιβώτιο με ακριβό κρασί, φορτώθηκαν στο αεροσκάφος και ότι αυτό οδήγησε στο θάνατο και των 10 επιβαινόντων.

Η 39χρονη, Κριστίνα Ρασποπόβα, ανέφερε στην οικογένειά της την ανεξήγητη καθυστέρηση, και άφησε να εννοηθεί ότι το αεροσκάφος «επισκευαζόταν» πριν από την πτήση, σύμφωνα με το κανάλι του Telegram VChK-OGPU.