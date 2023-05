«Σοβαρά ενοχλημένη» είναι η ανώτατη ηγεσία του Κρεμλίνου από τις πρόσφατες δηλώσεις του επικεφαλής του Wagner Group Γιεβγκένι Πριγκόζιν, όπως αναφέρει το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου στην τελευταία του ενημέρωση σχετικά με τη σύγκρουση επικαλούμενο ανώτερες πηγές της Μόσχας.

NEW: Ukrainian forces likely broke through some Russian lines in localized counterattacks near #Bakhmut, prompting responses from #Wagner Group financier Yevgeny #Prigozhin and the Russian Ministry of Defense (MoD).



Latest on #Ukraine w/ @criticalthreats: https://t.co/r7NqfmK8hU pic.twitter.com/FUpQG0CsvO