Πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ: Το Τελ Αβίβ επιφυλάσσει καλύτερες εκπλήξεις στο Ιράν

Το Ισραήλ διατηρεί ακόμη «μερικές εκπλήξεις στο μανίκι του» στον αγώνα κατά του Ιράν, δήλωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες, Γιεχίελ Λάιτερ «Υπάρχουν ακόμα πολλά που μπορούμε να κάνουμε», ανέφερε σε συνέντευξή του στο Merit TV.

Ο Λάιτερ υποστήριξε ότι η πλήρης έκταση των αρχικών ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν στα τέλη της περασμένης εβδομάδας δεν έχει αποκαλυφθεί πλήρως. «Έχουμε καταφέρει να αιφνιδιάσουμε τον εχθρό. Όταν καταλαγιάσει η σκόνη, θα δείτε ότι την Πέμπτη το βράδυ και την Παρασκευή υπήρξαν ενέργειες που κάνουν την επιχείρηση με το βομβαρδιστικό να μοιάζει σχεδόν απλή».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τον περασμένο Σεπτέμβριο το Ισραήλ προκάλεσε βλάβες σε χιλιάδες φορητά ραδιοτηλέφωνα της Χεζμπολάχ, τραυματίζοντας πολλούς μαχητές σε μια περίπλοκη επιχείρηση πληροφοριών που σχεδιαζόταν επί χρόνια.

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος αποκάλυψε επίσης ότι κατά την πρώτη νύχτα των πρόσφατων επιθέσεων στο Ιράν, το Τελ Αβίβ ενεργοποίησε επιχειρήσεις της Μοσάντ, περιλαμβανομένης μιας βάσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών που είχε κατασκευαστεί εντός ιρανικού εδάφους.

Ο Λάιτερ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες για επανάληψη των σφαλμάτων της δεκαετίας του 1930, όταν η διεθνής κοινότητα δεν αντέδρασε εγκαίρως απέναντι στον Αδόλφο Χίτλερ.

«Αυτός είναι ο πόλεμος που θα βάλει τέλος στους πολέμους», είπε, αναφερόμενος στον βομβαρδισμό του Ιράν από το Ισραήλ. «Αυτός είναι ο πόλεμος για να φέρει ειρήνη στη Μέση Ανατολή», πρόσθεσε.

Ο Ισραηλινός πρέσβης ανέφερε επίσης ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν ασκεί πίεση στο Ισραήλ για να σταματήσει τις επιχειρήσεις.

Τέλος, υποστήριξε ότι το Ισραήλ είναι ανοικτό σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών με το Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές θα οδηγήσουν στη «διάλυση του πυρηνικού και βαλλιστικού πυραυλικού προγράμματος της Τεχεράνης».

‘We’re progressing ahead of schedule.’ Israel’s Ambassador (@yechielleiter) tells @LyndsayMKeith that the ultimate goal is to ‘demolish all nuclear weapon facilities in Iran.’ On Merit TV. pic.twitter.com/ILvmmRIt72