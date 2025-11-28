Πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία: Στόχος η επαναλειτουργία της σχολής της Χάλκης τον Σεπτέμβριο του 2026

Την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης τον Σεπτέμβριο του 2026 προανήγγειλε ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ.

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, η κυβέρνηση Τραμπ έχει ξεκάθαρη γραμμή σχετικά με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Μιλώντας στον Μανώλη Κωστίδη, ο Τομ Μπάρακ δήλωσε σχετικά: «Όταν η Παναγιότητα του επισκέφθηκε την Αμερική και τον πρόεδρο στο Οβάλ Γραφείο, έθιξε το ζήτημα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης το οποίο είναι υψίστης σημασίας τόσο για τον πρόεδρο Τραμπ, όσο και για τον πρόεδρο Ερντογάν. Θέλαμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε την πρόοδο και να διαπιστώσουμε εάν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε ώστε να διευκολύνουμε, να επιταχύνουμε, να στηρίξουμε τις συζητήσεις, με στόχο να οδηγηθούμε σε μια πιθανή επαναλειτουργία της Σχολής τον Σεπτέμβριο του 2026».

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τον περασμένο Μάιο, ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε κάνει γνωστό ότι ο Τούρκος πρόεδρος είχε δώσει εντολή να κινηθούν οι διαδικασίες, ώστε από τον Σεπτέμβριο του 2026 η Σχολή, που παραμένει κλειστή από το 1971, να δεχθεί εκ νέου φοιτητές.

Το ζήτημα της Σχολής αποτέλεσε και αντικείμενο συζήτησης ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο κατά τη συνάντησή τους τον περασμένο Σεπτέμβριο στον Λευκό Οίκο. Ακολούθως, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποσχέθηκε ότι η Τουρκία θα κάνει ό,τι της αναλογεί στο θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, κατά τη δική του συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα κάνουμε ότι μας αναλογεί» είχε δηλώσει τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Τούρκος πρόεδρος, αναφερόμενος στο θέμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, τονίζοντας ότι θα συζητούσε το θέμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης, που ιδρύθηκε το 1844, διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην Ορθόδοξη Εκκλησία ως η κύρια θεολογική σχολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Εκεί εκπαιδεύτηκαν γενιές Ορθόδοξων κληρικών, μεταξύ των οποίων και ο σημερινός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Επιπλέον, ο πρέσβης των ΗΠΑ προανήγγειλε πρωτοβουλίες για ελληνοτουρκικά, Αιγαίο και Κύπρο.