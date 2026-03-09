Πρεσβεία ΗΠΑ στο Πακιστάν: Εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας

Εν όψει μεγάλων θρησκευτικών πομπών που αναμένονται σε ολόκληρο το Πακιστάν στις 10 Μαρτίου, η αμερικανική πρεσβεία στη χώρα εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας, περιορίζοντας την κίνηση του προσωπικού της πρεσβείας και των αμερικανικών προξενείων.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ και τα Γενικά Προξενεία των ΗΠΑ στη Λαχόρη, το Καράτσι και την Πεσαβάρ παρακολουθούν τις προγραμματισμένες μεγάλες θρησκευτικές πομπές σε όλο το Πακιστάν. Από τις 10 Μαρτίου, στις 12:00 μ.μ., οι μετακινήσεις όλου του προσωπικού των ΗΠΑ θα περιοριστούν. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο»

Attention U.S. Citizens: Security Alert

The U.S. Embassy in Islamabad and the U.S. Consulates General in Lahore, Karachi, and Peshawar are monitoring planned large-scale religious processions across Pakistan. Beginning March 10 at 12:00 p.m., the movements of all U.S. personnel… pic.twitter.com/JPVybO2plC — U.S. Embassy Islamabad (@usembislamabad) March 9, 2026

Το προξενείο στο Καράτσι δέχτηκε επίθεση από διαδηλωτές αμέσως μετά την έναρξη της επίθεσης ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, με αποτέλεσμα την αιματηρή αντίδραση των δυνάμεων ασφαλείας οι οποίες άνοιξαν πυρ.

Έκτοτε, οι ΗΠΑ έχουν σταματήσει όλες τις προξενικές δραστηριότητες στην πρεσβεία στο Ισλαμαμπάντ και στα προξενεία στη Λαχόρη, το Καράτσι και το Πεσαβάρ.