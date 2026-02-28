Πρεσβεία Ελλάδας στο Ισραήλ: Παραμείνετε σε ασφαλές μέρος, κοντά σε καταφύγιο

«Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ασφαλείας, η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ισραήλ καλεί τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος, πλησίον καταφυγίου, και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών», τονίζει σε ανακοίνωσή της η ελληνική Πρεσβεία στο Ισραήλ.

Ακόμη, επισημαίνει ότι «ο εναέριος χώρος του Ισραήλ είναι, επί του παρόντος, κλειστός και δεν πραγματοποιούνται πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Ben Gurion», καλώντας τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο Ισραήλ να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους σε συγκεκριμένη ηλεκτρονική φόρμα.

Η ανάρτηση της ελληνικής πρεσβείας στο Ισραήλ