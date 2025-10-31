Το Πεντάγωνο έδωσε στο Λευκό Οίκο το «πράσινο φως» για την παροχή πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία, μετά την εκτίμηση ότι κάτι τέτοιο δεν θα επηρεάσει αρνητικά τα αποθέματα των ΗΠΑ, αφήνοντας την τελική πολιτική απόφαση στα χέρια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, το Πεντάγωνο ενημέρωσε το Λευκό Οίκο για την εκτίμησή του στις αρχές αυτού του μήνα, λίγο πριν ο Τραμπ συναντηθεί με τον Ζελένσκι, ο οποίος πιέζει για την παροχή των πυραύλων ώστε να στοχεύει πιο αποτελεσματικά εγκαταστάσεις πετρελαίου και ενέργειας βαθιά μέσα στη Ρωσία. Οι πύραυλοι Tomahawk έχουν εμβέλεια περίπου 1.000 μίλια.

Η εκτίμηση ενθάρρυνε τους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ, οι οποίοι πιστεύουν ότι πλέον οι ΗΠΑ έχουν λιγότερες δικαιολογίες για να μην παρέχουν τους πυραύλους, δήλωσαν δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Ο Τραμπ επίσης είπε λίγες μέρες πριν τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι ότι οι ΗΠΑ έχουν «πολλούς Tomahawks» που θα μπορούσαν ενδεχομένως να δοθούν στην Ουκρανία.

Πηγές έχουν δηλώσει στο CNN ότι ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει εντελώς τους πυραύλους, και η κυβέρνηση έχει καταρτίσει σχέδια για να τους παραδώσει γρήγορα στην Ουκρανία, εάν ο Τραμπ δώσει την εντολή.

Ο Τραμπ, επίσης, έχει απογοητευτεί τις τελευταίες εβδομάδες με την απροθυμία του Πούτιν να εξετάσει σοβαρά ειρηνευτικές συνομιλίες, εγκρίνοντας νέες αμερικανικές κυρώσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες και ακυρώνοντας την προγραμματισμένη συνάντηση τους στη Βουδαπέστη για να συζητήσουν την Ουκρανία.

Αν και το Πεντάγωνο δεν έχει ανησυχίες για τα αποθέματα, Αμερικανοί αξιωματούχοι άμυνας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν το ζήτημα του πώς η Ουκρανία θα εκπαιδευτεί στη χρήση και θα αναπτύξει τους πυραύλους, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Υπάρχουν ακόμα αρκετά λειτουργικά ζητήματα που θα πρέπει να επιλυθούν για να μπορέσει η Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τους πυραύλους αποτελεσματικά, πρόσθεσαν οι πηγές.

Ένα εκκρεμές ερώτημα είναι πώς η Ουκρανία θα εκτοξεύει τους πυραύλους αν οι ΗΠΑ τους παρέχουν. Οι Tomahawk συνήθως εκτοξεύονται από πλοία επιφανείας ή υποβρύχια, αλλά το ουκρανικό Ναυτικό έχει πληγεί σοβαρά, οπότε οι πύραυλοι πιθανότατα θα πρέπει να εκτοξευτούν από την ξηρά. Το Marine Corps και ο Στρατός των ΗΠΑ έχουν αναπτύξει επίγειους εκτοξευτές που θα μπορούσαν να παρασχεθούν στην Ουκρανία.





