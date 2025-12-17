«Πράσινο φως» από το Ευρωκοινοβούλιο στην κατάργηση εισαγωγών ρωσικού αερίου μέχρι το 2027

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη το σχέδιο της Κομισιόν για τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως τα τέλη του 2027, ξεπερνώντας το προτελευταίο νομικό εμπόδιο πριν η απαγόρευση τεθεί σε ισχύ.

Η απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου απαιτεί ακόμη επίσημη έγκριση σε συνάντηση των υπουργών των χωρών της ΕΕ, η οποία αναμένεται στις αρχές του επόμενου έτους.

Εξάλλου, το Ευρωκοινοβούλιο έδωσε το «πράσινο φως» για την αναβολή της νομοθεσίας κατά της αποδάσωσης για ένα έτος, έως τον Δεκέμβριο του 2026.

Το κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της αναβολής, με 405 βουλευτές να τάσσονται υπέρ, 242 κατά και 8 να απέχουν.