Πούτιν: Υστερικοί οι Ευρωπαίοι - Λένε ψέματα και ανοησίες ότι προετοιμαζόμαστε να επιτεθούμε

Με ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος τοποθετήθηκε την Τετάρτη απέναντι στην Ευρώπη ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι οι ευρωπαϊκοί ισχυρισμοί περί προετοιμασίας της Ρωσίας για έναν ευρείας κλίμακας πόλεμο συνιστούν «υστερία» και «ψέμα», μεταδίδει το ΣΚΑΪ.

Κατά την ομιλία στην ετήσια διευρυμένη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του υπουργείου Άμυνας, η οποία δημοσιεύτηκε στο Χ, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση που η Ουκρανία και οι δυτικοί της σύμμαχοι απορρίψουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, η Ρωσία θα επιδιώξει την κατάληψη των εδαφών που διεκδικεί μέσω στρατιωτικών ενεργειών.

«Η Ρωσία θα απελευθερώσει τη γη της με στρατιωτικά μέσα αν η Ουκρανία και τα αφεντικά της αποφύγουν τον διάλογο» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ανέφερε: «Χαιρετίζουμε την πρόοδο στον διάλογο με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση, όμως δυστυχώς δεν συμβαίνει το ίδιο και με τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες».

Ο Ρώσος πρόεδρος γνωστοποίησε ότι το βαλλιστικό πυραυλικό σύστημα Oreshnik αναμένεται να τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα έως το τέλος του έτους. Επιπλέον, έκανε λόγο για επιτυχημένες δοκιμές των πυραυλικών συστημάτων Burevestnik και Poseidon, επισημαίνοντας ότι τα συγκεκριμένα οπλικά συστήματα «υπάρχουν ήδη» και θα συνεχίσουν να εξελίσσονται.

Σύμφωνα με τον ίδιο:



«Ο ρωσικός στρατός έχει κερδίσει και διατηρεί σταθερά τη στρατηγική πρωτοβουλία σε ολόκληρη τη γραμμή του μετώπου, με τις ρωσικές ένοπλε δυνάμεις έχουν απελευθερώσει περισσότερους από 300 οικισμούς φέτος».

Επιπλέον, συμπλήρωσε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις συντρίβουν τον εχθρό, συμπεριλαμβανομένων των επίλεκτων μονάδων του που έχουν εκπαιδευτεί σε δυτικά στρατιωτικά κέντρα και τόνισε πως «οι στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις της Ρωσίας θα διατηρήσουν τον πρωταρχικό τους ρόλο στην αποτροπή ενός επιτιθέμενου και στη διατήρηση της ισορροπίας δυνάμεων στον κόσμο».





Βάσει όσων ανέφερε, οι επιχειρήσεις του ρωσικού στρατού επικεντρώθηκαν στη φθορά των αντίπαλων δυνάμεων και των εφεδρειών τους, συμπεριλαμβανομένων μονάδων που είναι εξοπλισμένες με ξένο στρατιωτικό υλικό.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι οι θέσεις που κατέλαβαν οι ρωσικές δυνάμεις και τα προγεφυρώματα που δημιουργήθηκαν τους τελευταίους μήνες, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για αύξηση του ρυθμού των επιθετικών ενεργειών σε περιοχές που χαρακτηρίζονται στρατηγικής σημασίας.

«Οι θέσεις που έχουμε καταλάβει, τα προγεφυρώματα που έχουμε δημιουργήσει τους τελευταίους μήνες και, φυσικά, η μοναδική τακτική και επιχειρησιακή εμπειρία που αποκτήσαμε στη μάχη, μας επιτρέπουν να αυξήσουμε τον ρυθμό της επίθεσης σε στρατηγικά σημαντικές κατευθύνσεις», δήλωσε.

Κλείνοντας τόνισε: «Θα προτιμούσαμε τη διπλωματία, αλλά αν η Δύση αρνηθεί να μιλήσει, θα απελευθερώσουμε τα ιστορικά μας εδάφη μέσω πολέμου», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.