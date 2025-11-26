Πούτιν: Στόχος έως το 2036 το 95% του πληθυσμού της Ουκρανίας να ταυτίζεται ως «ρωσικός»

Οι ρωσικές αρχές πρέπει να αυξήσουν τον αριθμό των ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται ως Ρώσοι και μιλούν ρωσικά στις ουκρανικές περιοχές που έχουν ενσωματωθεί στη Ρωσία μετά την εισβολή του 2022, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο που υπογράφηκε από τον πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το έγγραφο, με τίτλο «Στρατηγική εθνικής πολιτικής της Ρωσίας έως το 2036», δημοσιεύτηκε την Τρίτη ως προεδρικό διάταγμα και προβλέπει μέτρα ώστε έως το 2036 το 95% του πληθυσμού της χώρας να ταυτίζεται ως Ρωσικός.

Οι ιστορικοί δεσμοί ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία – ακόμη και πριν από τη σοβιετική περίοδο – σημαίνουν ότι πολλοί Ουκρανοί ήταν παραδοσιακά φιλικοί προς τη Ρωσία, ενώ η πλειονότητα μιλούσε και τις δύο γλώσσες. Ωστόσο, μετά την εισβολή, αυτή η συμπάθεια έχει εξαφανιστεί και έρευνες δείχνουν σημαντική μείωση στη χρήση της ρωσικής γλώσσας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Τρίτη ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να προχωρήσει σε ένα αμερικανικά υποστηριζόμενο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, του πιο αιματηρού και καταστροφικού στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρ’ όλα αυτά, η Ουκρανία φοβάται ότι ενδέχεται να πιεστεί να αποδεχθεί συμφωνία με βάση κυρίως τους ρωσικούς όρους, συμπεριλαμβανομένων εδαφικών παραχωρήσεων.

Ο Πούτιν ξεκίνησε την εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022 δηλώνοντας ότι στόχος ήταν η «αποστρατιωτικοποίηση και αποναζιστικοποίηση» της Ουκρανίας και η «απελευθέρωση» ρωσόφωνων κατοίκων στην ανατολή από – όπως το Κρεμλίνο υποστηρίζει – «κατάφωρη διάκριση».

Έξι μήνες αργότερα, οι περιοχές Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια ενσωματώθηκαν στη Ρωσική Ομοσπονδία, αν και η Μόσχα δεν έχει πλήρη στρατιωτικό έλεγχο σε όλη την έκτασή τους.

Το έγγραφο, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο, αναφέρει ότι η κατοχύρωση του ελέγχου στις ανατολικές περιοχές «δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της ενότητας των ιστορικών εδαφών του ρωσικού κράτους».



Επιπλέον, τονίζει την ανάγκη «ενίσχυσης της συνολικής ρωσικής πολιτικής ταυτότητας», εδραίωσης της χρήσης της ρωσικής γλώσσας και αντιμετώπισης «προσπαθειών εχθρικών ξένων κρατών να αποσταθεροποιήσουν τις διαφυλετικές και διαθρησκευτικές σχέσεις και να δημιουργήσουν κοινωνική διάσπαση».

Ο Πούτιν εδώ και χρόνια αμφισβητεί τον ιστορικό χαρακτήρα της Ουκρανίας ως ξεχωριστού έθνους από τη Ρωσία. Εκτός από την αντίθεσή του στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς, έχει θέσει την προστασία των ρωσόφωνων και την «επανένωση» με περιοχές που θεωρούνται ιστορικά ρωσικές ως βασικό πυλώνα της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης».

Από την ανεξαρτησία της Ουκρανίας το 1991, η ουκρανική είναι η μόνη επίσημη γλώσσα του κράτους. Το Κίεβο απορρίπτει κατηγορηματικά τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι οι ρωσόφωνοι έχουν υποστεί διακρίσεις, ενώ η Μόσχα επαναλαμβάνει ότι ο «νεοναζισμός» έχει εισχωρήσει στη δημόσια ζωή της Ουκρανίας μετά την ανατροπή του φιλορωσικού προέδρου κατά την εξέγερση του 2014.