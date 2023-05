Πούτιν σε Λούλα: Η Ρωσία είναι ανοιχτή σε διάλογο για την Ουκρανία

Το γεγονός ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή σε διάλογο για την Ουκρανία επιβεβαίωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Βραζιλιάνο ομόλογό του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ανακοίνωσε την Παρασκευή το Κρεμλίνο.

Ο Λούλα νωρίτερα με ανάρτησή του στο Twitter επανέλαβε την προθυμία της Βραζιλίας να συνομιλήσει και με τις δύο πλευρές του πολέμου στην Ουκρανία, γράφοντας:

«Μόλις μίλησα τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν. Τον ευχαρίστησα για την πρόσκληση να συμμετάσχω στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη και απάντησα ότι δεν μπορούσα να πάω στη Ρωσία αυτή τη στιγμή, αλλά επανέλαβα την προθυμία της Βραζιλίας, μαζί με την Ινδία, την Ινδονησία και την Κίνα, να μιλήσουν και στις δύο πλευρές της σύγκρουσης επιδιώκοντας την ειρήνη.»

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο Κινέζος ειδικός απεσταλμένος Λι Χούι συζήτησαν τις προοπτικές επίλυσης της σύγκρουσης στην Ουκρανία σε συνάντηση που είχαν στη Μόσχα την Παρασκευή, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Κίνα, η οποία υπέγραψε μια εταιρική σχέση «χωρίς όρια» με τη Ρωσία λιγότερο από τρεις εβδομάδες πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πέρυσι, όχι μόνο απέφυγε να επικρίνει τη Μόσχα αλλά και επέκτεινε δραματικά τις ρωσικές ενεργειακές εισαγωγές της από την έναρξη του πολέμου.

Έχει υποβάλει ένα σχέδιο 12 σημείων για την ειρήνη στην Ουκρανία, το οποίο περιλαμβάνει την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός, αλλά δεν προβλέπει ότι η Ρωσία θα πρέπει να αποσυρθεί από οποιοδήποτε από τα εδάφη που έχει καταλάβει, κάτι που για την Ουκρανία αποτελεί βασική προϋπόθεση.

Κατά τη συνάντηση, ο Λαβρόφ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την «ισορροπημένη θέση» της Κίνας και την προθυμία της να διαδραματίσει θετικό ρόλο, ανέφερε το υπουργείο του.

Ο Λι, ο οποίος πέρασε 10 χρόνια ως πρέσβης στη Μόσχα, πραγματοποιεί περιοδεία σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και την περασμένη εβδομάδα επισκέφθηκε το Κίεβο.

Μετά από αυτές τις συνομιλίες, η Κίνα δήλωσε ότι επιθυμεί να "αποτελέσει τον μεγαλύτερο κοινό παρονομαστή για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης και να καταβάλει τις δικές της προσπάθειες για να σταματήσουν οι μάχες και (να εγκαθιδρυθεί) κατάπαυση του πυρός και να αποκατασταθεί η ειρήνη το συντομότερο δυνατόν".

Το Κίεβο δήλωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών του είχε πει στον Li ότι δεν θα δεχόταν καμία πρόταση που θα περιελάμβανε την απώλεια εδαφών από την Ουκρανία ή το πάγωμα της σύγκρουσης.

Το σχέδιο 12 σημείων της Κίνας, που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο, παρουσίασε μια σειρά από γενικές αρχές, αλλά δεν περιείχε λεπτομερή οδικό χάρτη προς την ειρήνη. Προκάλεσε σκεπτικισμό από τη Δύση, με το ΝΑΤΟ να λέει ότι το Πεκίνο δεν είχε αξιοπιστία ως μεσολαβητής.

Σε συνάντηση με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες την Πέμπτη, ο Λι δήλωσε ότι η Κίνα υποστήριζε πάντα μια αντικειμενική και δίκαιη θέση για το ουκρανικό ζήτημα και προωθούσε ενεργά τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο απεσταλμένος της Κίνας στην Ευρώπη, επιφορτισμένος με το ειρηνευτικό σχέδιο του Πεκίνου για την Ουκρανία έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην Ευρώπη θα πρέπει να διεκδικήσουν την αυτονομία τους και να προτρέψουν για μια άμεση κατάπαυση του πυρός, επιτρέποντας στη Ρωσία να διατηρήσει τα προσαρτημένα εδάφη, σύμφωνα με Δυτικούς αξιωματούχους, που επικαλείται η «Wall Street Journal».

Σε δημοσίευμά της που τιτλοφορείται «η Κίνα πιέζει για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, αλλά συναντά ψυχρή υποδοχή στην Ευρώπη» και υπότιτλο «οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αποκρούουν τις προσπάθειες του Πεκίνου να διχάσει τη Δύση», η αμερικανική οικονομική εφημερίδα, αναφέρει πως ο Κινέζος διπλωμάτης Λι Χούι, που επισκέφθηκε το Κίεβο, τη Βαρσοβία, το Βερολίνο, το Παρίσι και τις Βρυξέλλες, προέτρεψε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να δουν την Κίνα ως οικονομική εναλλακτική λύση στην Ουάσινγκτον.

Λέγοντάς τους πως θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα για να τερματίσουν τη σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας πριν εξαπλωθεί.

Ο Λι βρέθηκε στη Μόσχα την Παρασκευή, ολοκληρώνοντας την ευρωπαϊκή του περιοδεία. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο Κινέζος ειδικός απεσταλμένος συζήτησαν τις προοπτικές επίλυσης της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

