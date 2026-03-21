Πούτιν προς Τεχεράνη: Η Ρωσία είναι στο πλευρό του Ιράν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συνεχάρη τους Ιρανούς ηγέτες για το Νορούζ, την Περσική Πρωτοχρονιά, και δήλωσε ότι η Μόσχα παραμένει πιστός φίλος και αξιόπιστος εταίρος της Τεχεράνης, όπως αναφέρει το Κρεμλίνο.

Συγκεκριμένα, ευχήθηκε στον ιρανικό λαό να ξεπεράσει αυτές τις δύσκολες δοκιμασίες με αξιοπρέπεια και σημείωσε ότι η Μόσχα παραμένει πιστός φίλος και αξιόπιστος εταίρος της Τεχεράνης σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Ο Πούτιν έστειλε συγχαρητήρια στον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, και στον Ιρανό Πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν για την ιρανική πρωτοχρονιά, ανέφερε χαρακτηριστικά το Κρεμλίνο.

Η Ρωσία έχει σχολιάσει ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν έχουν ωθήσει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή στην άβυσσο και έχουν προκαλέσει μια μεγάλη παγκόσμια ενεργειακή κρίση, ενώ ο Πούτιν καταδίκασε τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ως «κυνική» δολοφονία.

Η 21η Μαρτίου σηματοδοτεί την Παγκόσμια Ημέρα του Νορούζ. Καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 23 Φεβρουαρίου 2010.

Η ημερομηνία της 21ης ​​Μαρτίου συνδέεται με την εαρινή ισημερία (η οποία πέφτει στις 19, 20 ή 21 Μαρτίου), όταν οι ιρανικοί και τουρκικοί λαοί γιορτάζουν την έναρξη του νέου έτους σύμφωνα με το ηλιακό αστρονομικό ημερολόγιο (σε αντίθεση με το μουσουλμανικό νέο έτος, το οποίο βασίζεται στον σεληνιακό ετήσιο κύκλο). Το Νορούζ μεταφράζεται από τα περσικά ως «νέα μέρα».