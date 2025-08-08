Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παρουσίασε αυτήν την εβδομάδα στην κυβέρνηση Τραμπ μια εκτενή πρόταση για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, απαιτώντας σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις από το Κίεβο, με αντάλλαγμα τη διακοπή των μαχών, σύμφωνα με Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της WSJ, ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις για την πρόταση, η οποία θα απαιτούσε από την Ουκρανία να παραδώσει την Ανατολική Ουκρανία, το Ντονμπάς, χωρίς η Ρωσία να δεσμευθεί σε κάτι ουσιαστικό πέραν της παύσης των εχθροπραξιών.

Η προσφορά, την οποία ο Πούτιν μετέφερε την Τετάρτη στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα, προκάλεσε διπλωματική κινητοποίηση για περαιτέρω διευκρίνιση των λεπτομερειών της πρότασης.

Μάλιστα, ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι ενημερώθηκαν από τον πρόεδρο Τραμπ και τον Γουίτκοφ σε σειρά τηλεφωνικών επικοινωνιών αυτήν την εβδομάδα, είπαν ότι ανησυχούν πως ο Πούτιν χρησιμοποιεί απλώς την πρόταση ως τέχνασμα για να αποφύγει νέες, τιμωρητικές αμερικανικές κυρώσεις και δασμούς, ενώ συνεχίζει τον πόλεμο.

Ο Πούτιν είπε στον Γουίτκοφ ότι θα συμφωνούσε σε πλήρη κατάπαυση του πυρός εάν η Ουκρανία συμφωνούσε να αποσύρει τις δυνάμεις της από ολόκληρη την ανατολική περιοχή Ντονέτσκ, σύμφωνα με αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για την κλήση.

Η Ρωσία θα έθετε έτσι υπό τον έλεγχό της το Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ, καθώς και τη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία κατέλαβε το 2014 και επιθυμεί να αναγνωριστεί ως κυρίαρχο ρωσικό έδαφος.

Σημειώνεται ότι, η Ρωσία κατέχει τώρα το μεγαλύτερο μέρος του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, αλλά οι ουκρανικές δυνάμεις εξακολουθούν να ελέγχουν σημαντικά τμήματα εδάφους, συμπεριλαμβανομένων βασικών πόλεων που αποτελούν πλέον προπύργια της άμυνάς τους.

Σε σειρά τηλεφωνικών επικοινωνιών αυτήν την εβδομάδα, οι Ευρωπαίοι προσπάθησαν να αποσαφηνίσουν μια βασική πτυχή της πρότασης — τι θα συνέβαινε στις νότιες περιοχές Ζαπορίζια και Χερσώνα, όπου ρωσικά στρατεύματα ελέγχουν επίσης τμήμα του εδάφους, αναφέρει η Wall Street Journal.