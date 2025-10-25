Πούτιν: «Ιστορικό γεγονός» η υπογραφή της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά του Κυβερνοεγκλήματος

Η υπογραφή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Κυβερνοεγκλήματος αποτελεί «ένα ιστορικό γεγονός», το οποίο κατέστη δυνατό χάρη στην υποστήριξη των περισσότερων χωρών του κόσμου στην πρωτοβουλία που υπέβαλε η Ρωσία, δήλωσε ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, σε μήνυμά του προς τους συμμετέχοντες στην τελετή υπογραφής.

«Αγαπητές κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω θερμά με την ευκαιρία της υπογραφής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Κυβερνοεγκλήματος.

Αυτό το ιστορικό γεγονός, χωρίς καμία υπερβολή, κατέστη δυνατό χάρη στην υποστήριξη των περισσότερων χωρών του κόσμου στην πρωτοβουλία που πρότεινε η Ρωσία το 2019 για την εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης διεθνούς συνθήκης, με στόχο την καταπολέμηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών για εγκληματικούς σκοπούς», ανέφερε ο Πούτιν σε μήνυμα που διάβασε ο Γενικός Εισαγγελέας της Ρωσίας, Αλεξάντερ Γκουτσάν, στο Ανόι.

Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή σε πολύ στενή διεθνή συνεργασία για την αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος:

«Η Σύμβαση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση μιας από τις παγκόσμιες προκλήσεις της σύγχρονης εποχής – των παράνομων ενεργειών στον ψηφιακό τομέα.

Τέτοια εγκλήματα, που συχνά συνδέονται με την τρομοκρατία, την προπαγάνδα εξτρεμιστικών ιδεολογιών, καθώς και το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, αποτελούν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια τόσο των μεμονωμένων πολιτών όσο και ολόκληρων κρατών. Θέλω να υπογραμμίσω ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για στενή διεθνή συνεργασία στην καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος», κατέληξε ο Πούτιν.