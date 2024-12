Πούτιν: Ιστορικό γεγονός η δημιουργία του Oreshnik

Ως ένα «ιστορικό γεγονός στη βιομηχανία πυραύλων και διαστήματος», χαρακτήρισε τη δημιουργία του Oreshnik ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν σε συνέντευξή του στο κανάλι Ρώσου δημοσιογράφου στο Telegram την Κυριακή (22/12).

«Ο Oreshnik δεν είναι ένα γεγονός της χρονιάς, είναι ένα ιστορικό γεγονός στη βιομηχανία πυραύλων και διαστήματος. Τίποτα παρόμοιο δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά στο παρελθόν. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο με αυτό το είδος όπλου», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Everything changes, only the interests of Russia and the Russian people remain unchanged, – Putin.



Russia’s interests are imperial expansion and subjugation of any opposition to this expansion. Ukraine is experiencing what it’s like to be the objective of “Russia’s interests”… pic.twitter.com/7Jl7LSaMEq