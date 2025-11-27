Πούτιν: Η «κλοπή» των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων θα έχει αντίποινα για την ΕΕ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε την Πέμπτη ότι η κυβέρνησή του καταρτίζει ανταποδοτικά μέτρα σε περίπτωση που η ΕΕ αποφασίσει να χρησιμοποιήσει την αξία των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για να χρηματοδοτήσει ένα δάνειο αποζημίωσης ύψους 140 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία.

«Η κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κατόπιν εντολής μου, καταρτίζει ένα πακέτο ανταποδοτικών μέτρων σε περίπτωση που συμβεί αυτό», δήλωσε ο Πούτιν στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συλλογικής Συνθήκης για την Ασφάλεια στο Μπισκέκ.



Σύμφωνα με δημοσίευμα της ΕΡΤ, ο Πούτιν τόνισε ότι μια τέτοια κίνηση θα ισοδυναμούσε με «κλοπή της περιουσίας κάποιου άλλου» και θα έβλαπτε τη θέση της Ευρώπης στη διεθνή σκηνή.

«Είναι σαφές ότι αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα», υπογράμμισε ο Πούτιν. «Η εμπιστοσύνη στην ευρωζώνη θα μειωθεί, θα πέσει απότομα», πρόσθεσε και προειδοποίησε ότι η Ευρώπη θα περάσει από «μια δύσκολη [οικονομική] δοκιμασία», δεδομένου ότι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, η Γερμανία, «βρίσκεται σε ύφεση για τρίτη συνεχή χρονιά».

Επιπλέον, ο Ρώσος ηγέτης εξέφρασε για άλλη μια φορά την περιφρόνησή του για την ουκρανική ηγεσία, την οποία χαρακτήρισε παράνομη. Ως εκ τούτου, πρόσθεσε, «δεν έχει νόημα» να υπογραφούν οποιαδήποτε έγγραφα μαζί της.

Η Ουκρανία βρίσκεται σε κατάσταση στρατιωτικού νόμου από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022 και, ως εκ τούτου, δεν μπόρεσε να διεξαγάγει τις προγραμματισμένες εκλογές. Νωρίτερα φέτος, το ουκρανικό κοινοβούλιο ψήφισε ομόφωνα την επιβεβαίωση της νομιμότητας του Προέδρου Ζελένσκι, η θητεία του οποίου έληξε την άνοιξη.

Ο Πούτιν απέρριψε επίσης τις προειδοποιήσεις των Ευρωπαίων ηγετών ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί στην ευρωπαϊκή ήπειρο μέσα στις επόμενες δεκαετίες.

«Αυτό μας φαίνεται πραγματικά γελοίο», είπε.

Ο Λευκός Οίκος και ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν εκφράσει την αισιοδοξία τους για την πρόσφατη διπλωματική προσπάθεια για ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά οι Ευρωπαίοι έχουν επανειλημμένα εκφράσει τον σκεπτικισμό τους ως προς το αν ο Πούτιν έχει πραγματικά την πρόθεση να τερματίσει τον πόλεμο.

Την Τετάρτη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι διατηρεί μια νοοτροπία της μεταπολεμικής περιόδου και ότι θεωρεί την ευρωπαϊκή ήπειρο ως «σφαίρα επιρροής» στην οποία οι κυρίαρχες χώρες μπορούν να «διαμελιστούν».