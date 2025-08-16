Πούτιν: Η ουκρανική κρίση θα λυθεί μόνο με εξάλειψη των βαθύτερων αιτιών της

Τις πρώτες του τοποθετήσεις μετά την επιστροφή του από την Αλάσκα έκανε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας το απόγευμα του Σαββάτου σε σύσκεψη στο Κρεμλίνο.

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι στο επίκεντρο της συνομιλίας του με τον Αμερικανό ομόλογό του βρέθηκαν οι αιτίες της κρίσης στην Ουκρανία.

«Είχαμε την ευκαιρία, την οποία και αξιοποιήσαμε, να συζητήσουμε για τις ρίζες που γέννησαν την κρίση. Η εξάλειψη αυτών των βαθύτερων αιτίων πρέπει να αποτελέσει τη βάση για την επίλυσή της», σημείωσε ο Πούτιν.

Παράλληλα χαρακτήρισε τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ «ειλικρινή και ουσιαστική».

Ο Πούτιν είπε επίσης στους αξιωματούχους ότι συζήτησε με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «σε ισότιμη βάση» σχετικά με τα μέσα για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία και ότι η Ρωσία σέβεται τη θέση των ΗΠΑ αναφορικά με τη σύγκρουση αυτή, την οποία, όπως υποστήριξε, η Μόσχα επιδιώκει να τερματίσει ειρηνικά.