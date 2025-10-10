Πούτιν για Νόμπελ Ειρήνης: Δεν ξέρω αν το άξιζε ο Τραμπ ή όχι

«Δεν ξέρω αν ο Τραμπ άξιζε το Νόμπελ Ειρήνης ή όχι», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, προσθέτοντας ωστόσο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «κάνει πολλά για την ειρήνη».

Ο Πούτιν σχολίασε επίσης το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα, λέγοντας ότι εάν επιτύχει, θα είναι «ένα ιστορικό γεγονός», αναφέροντας την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή ως χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Ενώ πρόσθεσε πως διατηρεί επαφές με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η αντίδραση του Λευκού Οίκου για το Νόμπελ Ειρήνης: Η Επιτροπή βάζει την πολιτική πιο πάνω

Σημειώνεται πως ο Λευκός Οίκος επέκρινε την Παρασκευή την απόφαση της επιτροπής των βραβείων Νόμπελ να απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης 2025 σε μία ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας αντί του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να συνάπτει ειρηνευτικές συμφωνίες, να τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές. Έχει την καρδιά ενός ανθρωπιστή και δεν θα υπάρξει ποτέ κανείς σαν αυτόν που να μπορεί να μετακινήσει βουνά με την απόλυτη δύναμη της θέλησής του», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ σε ανάρτηση του στο X.

«Η Επιτροπή Νόμπελ απέδειξε ότι βάζει την πολιτική πάνω από την ειρήνη», πρόσθεσε ο ίδιος.

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο το Νόμπελ Ειρήνης

Υπενθυμίζεται ότι, στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα και πολιτικός αντίπαλος του Νικολάς Μαδούρο απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης, «για το ακούραστο έργο της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της για μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία».

«Το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2025 απονέμεται σε μια γενναία και αφοσιωμένη υπέρμαχο της ειρήνης – σε μια γυναίκα που διατηρεί τη φλόγα της δημοκρατίας αναμμένη εν μέσω ενός αυξανόμενου σκότους.

Η βραβευμένη με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Μασάδο έχει αποδείξει ότι τα εργαλεία της δημοκρατίας είναι και τα εργαλεία της ειρήνης. Ενσαρκώνει την ελπίδα για ένα διαφορετικό μέλλον, ένα μέλλον όπου τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών προστατεύονται και οι φωνές τους ακούγονται», αναφέρει η ανακοίνωση της Ακαδημίας.

«Η δημοκρατία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια διαρκή ειρήνη. Ωστόσο, ζούμε σε έναν κόσμο όπου η δημοκρατία βρίσκεται σε υποχώρηση, όπου όλο και περισσότερα αυταρχικά καθεστώτα αμφισβητούν τις νόρμες και καταφεύγουν στη βία.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο – βραβευμένη με το #NobelPeacePrize 2025 – έχει αφιερώσει χρόνια στην προσπάθεια για την ελευθερία του λαού της Βενεζουέλας. Η σκληρή διατήρηση της εξουσίας από το καθεστώς της Βενεζουέλας και η καταπίεση του πληθυσμού δεν είναι μοναδικές στον κόσμο.

Βλέπουμε τις ίδιες τάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο: κατάχρηση του κράτους δικαίου από όσους έχουν τον έλεγχο, φίμωση των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης, φυλάκιση των κριτικών και ώθηση των κοινωνιών προς την αυταρχική διακυβέρνηση και τη στρατιωτικοποίηση. Το 2024, διεξήχθησαν περισσότερες εκλογές από ποτέ, αλλά όλο και λιγότερες είναι ελεύθερες και δίκαιες», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Όπως σχολίασε το Reuters, «η επιτροπή επέλεξε να επικεντρωθεί στη Βενεζουέλα αυτή τη στιγμή, σε μια χρονιά που κυριαρχείται από τις επανειλημμένες δημόσιες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης».

Πριν από την ανακοίνωση, αξίζει πάντως να σημειωθεί πως ειδικοί για το βραβείο είχαν δηλώσει ότι ο Τραμπ δεν θα το κερδίσει, καθώς «καταστρέφει τη διεθνή τάξη που η επιτροπή του Νόμπελ έχει τόσο αγαπήσει.»