Πούτιν: Ανίκητος ο Ορέσνικ - Προκαλεί τις ΗΠΑ σε πυραυλική «μονομαχία» (vid)

Σε πυραυλική «μονομαχία» προκάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν την Πέμπτη, η οποία θα καταδείξει, όπως είπε, πώς ο νέος υπερηχητικός βαλλιστικός πύραυλος Ορέσνικ της Ρωσίας θα μπορούσε να νικήσει οποιοδήποτε αμερικανικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας.

Απευθυνόμενος στον δυτικό σκεπτικισμό σχετικά με τον Ορέσνικ, ο Πούτιν, στην καθιερωμένη ετήσια συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, πρότεινε να επιλέξουν και οι δύο πλευρές έναν καθορισμένο στόχο που θα προστατεύεται από τους αμερικανικούς πυραύλους.

«Ας επιλέξουν έναν στόχο, ας πούμε στο Κίεβο, και ας συγκεντρώσουν εκεί τα συστήματα αεράμυνας και πυραυλικής άμυνας τους, ενώ εμείς θα εκτοξεύσουμε έναν πύραυλο Ορέσνικ στον στόχο. Θα δούμε τι θα συμβεί. Είμαστε έτοιμοι για ένα τέτοιο πείραμα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, χαρακτήρισε το αμερικανικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας δαπανηρό και αναποτελεσματικό.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι ο ίδιος έλαβε την τελική απόφαση για την παραγωγή του υπερηχητικού βαλλιστικού πυραύλου Ορέσνικ ενώ πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα σύγχρονο όπλο. «Δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα να καταρριφθεί ο (πύραυλος) Ορέσνικ», τόνισε και υποστήριξε ότι η εμβέλειά του φτάνει τα 5.500 χιλιόμετρα.

Η Ρωσία εκτόξευσε για πρώτη φορά τον πύραυλο Ορέσνικ στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο στις 21 Νοεμβρίου, κάτι που ο Πούτιν χαρακτήρισε ως απάντηση στην πρώτη χρήση από την Ουκρανία βαλλιστικών πυραύλων ATACMs των ΗΠΑ και βρετανικών Storm Shadows για να πλήξει ρωσικό έδαφος με την άδεια της Δύσης.

