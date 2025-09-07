ΠΟΥ: Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ πρέπει να προστατευτούν

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) την Κυριακή ζήτησε την «προστασία της αριστείας στη δημόσια υγεία» στα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC).

«Καμία υπηρεσία δεν είναι τέλεια και πάντα χρειάζονται συνεχείς βελτιώσεις για να διασφαλιστεί ότι η τελευταία επιστήμη και τα τεκμήρια εφαρμόζονται σε νέες προκλήσεις σε πραγματικό χρόνο, αλλά το έργο των CDC των ΗΠΑ υπήρξε ανεκτίμητο και πρέπει να προστατευτεί», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, σε ανάρτησή του στο X.

.@WHO calls for protection of public health excellence in the US CDC pic.twitter.com/H6dz2iv2T6 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) September 7, 2025

Τα σχόλιά του έρχονται εν μέσω αλλαγών στην ηγεσία των CDC και ανησυχιών ότι οι αποφάσεις του υπουργού Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των Αμερικανών.

Ο Γκεμπρεγέσους δεν εξέφρασε τις ίδιες ανησυχίες ούτε κάλεσε για παραίτηση του Κένεντι, όπως έκαναν κάποιοι άλλοι. Αντίθετα, τόνισε πώς η φήμη των CDC ως «κέντρου αριστείας» έχει εμπνεύσει άλλες χώρες να υιοθετήσουν τις βέλτιστες πρακτικές τους.

Ο Γκεμπρεγέσους επισήμανε ότι η μακροχρόνια συνεργασία του ΠΟΥ με τα CDC έχει διασφαλίσει ότι οι άνθρωποι στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο ωφελήθηκαν από την καλύτερη αμερικανική επιστήμη «ενώ ταυτόχρονα προσέφερε στις ΗΠΑ πρόσβαση σε παγκόσμια δεδομένα υγείας, ειδοποιήσεις, εμπειρία και καθοδήγηση από άλλες χώρες».

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε επικρίνει τον ΠΟΥ για τον τρόπο διαχείρισης της COVID-19, με τον Κένεντι να αποκαλεί τον οργανισμό «απονεκρωμένο».

Τον Ιανουάριο, ο Τραμπ διέταξε τις ΗΠΑ να αποχωρήσουν από τον ΠΟΥ.