Postnord: Τέλος εποχής για τα δανέζικα ταχυδρομεία - Στρέφονται αποκλειστικά στην διανομή δεμάτων

Η PostNord, ο εθνικός ταχυδρομικός οργανισμός της Δανίας, ανακοίνωσε ότι στις 30 Δεκεμβρίου θα διακόψει οριστικά τη διανομή επιστολών, βάζοντας τέλος σε μια υπηρεσία που λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1624.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, επικαλούμενο το Politico, η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω των σοβαρών οικονομικών απωλειών της εταιρείας, η οποία πέρυσι εμφάνισε έλλειμμα 428 εκατομμυρίων κορόνων (περίπου 57 εκατ. ευρώ). Παράλληλα, ο όγκος της φυσικής αλληλογραφίας έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 90% από το 2000, γεγονός που καθιστά την κατάργηση της υπηρεσίας μια ξεκάθαρη κίνηση περιορισμού εξόδων.

«Η PostNord έχει μια μακρά ιστορία, στην οποία οι επιστολές έπαιξαν σημαντικό ρόλο, όμως καθώς η Δανία να είναι μία από τις πιο ψηφιοποιημένες χώρες στον κόσμο, οι περισσότεροι Δανοί δεν στέλνουν πλέον επιστολές» δήλωσε ο Andreas Brethvad, διευθυντής επικοινωνίας της εταιρείας.

Στο εξής, η PostNord θα επικεντρωθεί στη διανομή δεμάτων από το ηλεκτρονικό εμπόριο, μια δραστηριότητα που αφορά οκτώ στους δέκα Δανούς που πραγματοποιούν συχνά διαδικτυακές αγορές.

Παρόλα αυτά, η δανική νομοθεσία κατοχυρώνει το δικαίωμα των πολιτών να αποστέλλουν και να λαμβάνουν έντυπη αλληλογραφία. Έτσι, μετά την αποχώρηση της PostNord από τον συγκεκριμένο τομέα, τη διανομή επιστολών θα αναλάβει η ιδιωτική εταιρεία μεταφορών Dao. Από τον Ιανουάριο, όσοι επιθυμούν να στείλουν γράμματα εντός ή εκτός Δανίας θα πρέπει να τα καταθέτουν στα καταστήματα της Dao και να χρησιμοποιούν τα δικά της γραμματόσημα. Η εταιρεία έχει ήδη διαχειριστεί 30 εκατομμύρια επιστολές μέσα στο τρέχον έτος.

Η Dao ανακοίνωσε ότι είναι «ενθουσιασμένη» με τη νέα αυτή δραστηριότητα, η οποία θα υποστηριχθεί από κρατική χρηματοδότηση ύψους 110 εκατ. κορόνων (περίπου 14,7 εκατ. ευρώ). Σε ανάρτησή της στην επίσημη ιστοσελίδα της, η εταιρεία επισημαίνει ότι πρόσφατα δεδομένα δείχνουν μια ανανεωμένη στροφή των νεότερων Δανών προς τη φυσική αλληλογραφία, καθώς επανανακαλύπτουν τη γοητεία της επικοινωνίας με χαρτί και στυλό.

Στόχος της Dao είναι να αξιοποιήσει αυτή την τάση, μειώνοντας το κόστος αποστολής επιστολών και αυξάνοντας τη δυνατότητα επεξεργασίας της έως και 80 εκατομμύρια επιστολές τον επόμενο χρόνο.

«Πολλοί πιστεύουν ότι οι επιστολές εξαφανίζονται, αλλά εξακολουθούν να παίζουν σημαντικό ρόλο» δήλωσε ο Lars Balsby, διευθυντής πωλήσεων της Dao, υπογραμμίζοντας ότι η εταιρεία σκοπεύει να διατηρήσει την υπηρεσία για το άμεσο και μακροπρόθεσμο μέλλον. «Θα είμαστε εδώ αύριο, σε πέντε χρόνια και σε δέκα χρόνια».

Το τέλος μιας εποχής

Η απόφαση της PostNord να σταματήσει τη διανομή φυσικής αλληλογραφίας σημαίνει την κατάργηση 1.500 θέσεων εργασίας. Παράλληλα, σηματοδοτεί και το τέλος για τα 1.500 κόκκινα ταχυδρομικά κουτιά της Δανίας.

Ο Brethvad δήλωσε ότι η PostNord κατανοεί πως τα ταχυδρομικά κουτιά αποτελούν εμβληματικό κομμάτι της δανικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, 1.000 από αυτά πουλήθηκαν σε ειδική εκποίηση, ενώ επιπλέον 200 θα δημοπρατηθούν τον Ιανουάριο. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις που στηρίζουν παιδιά που έχουν πληγεί από κρίσεις σε όλο τον κόσμο.

Τα υπόλοιπα ταχυδρομικά κουτιά θα διατηρηθούν, ώστε να «εξυπηρετήσουν νέους, ουσιαστικούς σκοπούς» εξήγησε ο Brethvad. Αν και η μελλοντική τους χρήση δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, η επιτυχημένη μετατροπή ανενεργών τηλεφωνικών θαλάμων σε μικρές, προσωρινές βιβλιοθήκες σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σουηδία δείχνει ότι οι παρωχημένες υποδομές στους δρόμους μπορούν πράγματι να αποκτήσουν μια δεύτερη ζωή.