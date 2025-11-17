Πόσο πρέπει να ανησυχεί την ΕΕ η εμφάνιση drones σε αεροδρόμια της Ευρώπης;

Φόβο σε ορισμένες χώρες του ΝΑΤΟ έχουν προκαλέσει οι πρόσφατες πτήσεις drones σε αεροδρόμια και άλλες σημαντικής σημασίας υποδομές της Ευρώπης, όπως σε Πολωνία, Βέλγιο, Νορβηγία, Σουηδία, Γερμανία και Δανία, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάζει το ενδεχόμενο σχεδιασμού ενός «τείχους drones» για την προστασία της. Ωστόσο, πόσο απαραίτητο είναι αυτό και πόσο πρέπει να ανησυχεί η Ευρώπη για τα δεκάδες drones τα οποία αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος του πολέμου δίχως όμως να περιορίζονται στο πεδίο της ένοπλης σύρραξης;

Όπως αναφέρει το BBC, η εισβολή των drones στην Ευρώπη αποτέλεσε ένα «ξυπνητήρι» γι’ αυτή, αρχής γενομένης από τις 9 Σεπτεμβρίου 2025, οπότε και περί τα 20 ρωσικά drones πέταξαν πάνω από την Ουκρανία και εισέβαλαν στην Πολωνία, αναγκάζοντας το κλείσιμο τεσσάρων αεροδρομίων. Επρόκειτο για μία από τις μεγαλύτερες και σοβαρότερες παραβιάσεις του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία γι’ αυτό και η συζήτηση για ένα πιθανό τείχος κατά των drones δείχνει όλο και πιο επείγουσα, με την Κάγια Κάλλας να τονίζει ότι ένα τέτοιο τείχος θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικό έως το 2027.

Το BBC θέτει το ερώτημα τι θα συμβεί εάν μια μέρα η Ρωσία στείλει πάνω από 200 drones ή ακόμα και 2.000, και πώς θα αντιδράσει στην περίπτωση αυτή το ΝΑΤΟ ή εάν θα μπορέσει να αντιδράσει. Λαμβάνοντας, στο σημείο αυτό, υπόψη ότι η αποστολή μαχητικών αεροσκαφών, κάθε φορά, θα ήταν δαπανηρή.

Σε αντίθεση με τα σαφώς αναγνωρίσιμα ρωσικά drones επίθεσης στην Ουκρανία, αυτά τα «πολιτικά drones» στη Δυτική Ευρώπη δεν έχουν – μέχρι στιγμής – εξοπλιστεί με εκρηκτικά. Ωστόσο, δεδομένου ότι εκτοξεύονται ανώνυμα, είναι δύσκολο να αποδειχθεί από πού προέρχονται ή ποιος τα ενεργοποίησε – ή αν εκτοξεύονται από διερχόμενα πλοία.

Αξιωματούχοι των δυτικών μυστικών υπηρεσιών πιστεύουν ότι η Μόσχα χρησιμοποιεί μεσάζοντες για να εκτοξεύει αυτά τα drone μικρής εμβέλειας σε τοπικό επίπεδο, με σκοπό να προκαλέσει χάος και αναστάτωση. Από πλευράς του, το Κρεμλίνο αποποιείται κάθε τέτοιας ευθύνης.

Υπόψη θα πρέπει να ληφθεί, αναφορικά με τα σημεία της Ευρώπης όπου έχουν εμφανιστεί τα drones, ότι το Βέλγιο αποτελεί σημαντικό στόχο, καθώς φιλοξενεί την έδρα του ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Euroclear (το χρηματοοικονομικό κέντρο εκκαθάρισης που διαχειρίζεται τρισεκατομμύρια δολάρια σε διεθνείς συναλλαγές).