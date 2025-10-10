Sky News, Guardian

Διακαής πόθος έχει καταλήξει να είναι για τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο θεωρεί ότι δικαίως αξίζει, καθώς όπως λέει έχει διαμεσολαβήσει σε αρκετές ειρηνευτικές συμφωνίες από την έναρξη της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο.

Όπως σχολιάζει το Sky News, ο Τραμπ έχει ξεκινήσει μια αρκετά εμφανή εκστρατεία για το Νόμπελ από την πρώτη θητεία του, όταν είχε δηλώσει ότι «πολλοί άνθρωποι» πίστευαν πως του άξιζε.

Άλλωστε, ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο να σταματήσουν αρκετοί πόλεμοι.

Κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του, έχει προταθεί πάνω από 10 φορές.

Ωστόσο, μια υποψηφιότητα δεν εγγυάται ότι κάποιος θα γίνει επίσημος υποψήφιος και η Επιτροπή Νόμπελ δεν δημοσιεύει λίστα πριν από την ανακοίνωση του νικητή. Φέτος, οι υποψήφιοι ανέρχονται σε 338, εκ των οποίων 244 είναι άτομα και 94 οργανισμοί.

Δεν είναι σαφές αν οι υποψηφιότητες του Τραμπ κατατέθηκαν πριν από την προθεσμία του στις 31 Ιανουαρίου, ενώ σημειώνεται ότι ο νικήτης θα ανακοινωθεί σήμερα στις 12 μ.μ.

Ορισμένοι ειδικοί έχουν προτείνει ότι η επιτυχής πίεση της Ρωσίας να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία ή στη Γάζα θα μπορούσε να καταστήσει τον Τραμπ έναν βιώσιμο υποψήφιο.

Η Nina Graeger, διευθύντρια του Peace Research Institute Oslo, εκτίμησε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στη Γάζα ήρθαν πολύ αργά για τον Τραμπ: «Είναι εξαιρετικά απίθανο ότι τα πρόσφατα γεγονότα θα επηρεάσουν την απόφαση της Επιτροπής Νόμπελ».

«Μέχρι τώρα, ο νικητής θα έχει ήδη επιλεγεί και οι ομιλίες θα έχουν προετοιμαστεί για την ανακοίνωση. Ωστόσο, αν το 20-σημείων σχέδιο του Τραμπ οδηγήσει σε μακροχρόνια και βιώσιμη ειρήνη στη Γάζα, η Επιτροπή πιθανότατα θα το λάβει υπόψη της για τις επόμενες αποφάσεις».

Ωστόσο, η διαθήκη του Νόμπελ λέει ότι το βραβείο πρέπει να δοθεί σε αυτόν «που έχει κάνει το περισσότερο ή το καλύτερο για να προάγει τη φιλία μεταξύ των εθνών».

Σύμφωνα με την Graeger, ο Τραμπ δεν πληροί αυτό το κριτήριο: «Έχει αποσύρει τις ΗΠΑ από τον ΠΟΥ και τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, έχει ξεκινήσει εμπορικό πόλεμο με παλιούς φίλους και συμμάχους», υπενθύμισε.

Αν ο Τραμπ δεν πάρει το Νόμπελ Ειρήνης, η Νορβηγία φοβάται για… αντίποινα

Με λίγες ώρες να απομένουν μέχρι την ανακοίνωση του φετινού Νόμπελ Ειρήνης, οι Νορβηγοί πολιτικοί προετοιμάζονταν για ενδεχόμενες επιπτώσεις στις σχέσεις ΗΠΑ-Νορβηγίας, σε περίπτωση που το βραβείο δεν απονεμηθεί στον Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως αναφέρει Guardian, η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ δήλωσε ξεκάθαρα την Πέμπτη ότι είχε λάβει ήδη απόφαση για τον νικητή του Νόμπελ Ειρήνης 2025 την Δευτέρα, δηλαδή αρκετές ημέρες πριν το Ισραήλ και η Χαμάς συμφωνήσουν σε εκεχειρία στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα.

Λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα και τη σύνθεση της ανεξάρτητης πενταμελούς επιτροπής, οι περισσότεροι ειδικοί του Νόμπελ και παρατηρητές στη Νορβηγία θεωρούν εξαιρετικά απίθανο ο Τραμπ να τιμηθεί με το βραβείο. Αυτό προκαλεί ανησυχία στη χώρα για το πώς μπορεί να αντιδράσει δημόσια αν παραβλεφθεί τόσο ξεκάθαρα.

Η Kirsti Bergstø, ηγέτιδα του σοσιαλιστικού Αριστερού κόμματος της Νορβηγίας και υπεύθυνη για εξωτερική πολιτική, δήλωσε ότι το Οσλο πρέπει να είναι «προετοιμασμένο για τα πάντα».

«Ο Ντόναλντ Τραμπ οδηγεί τις ΗΠΑ σε ακραία κατεύθυνση, επιτίθεται στην ελευθερία του λόγου, έχει μυστική αστυνομία που απαγάγει ανθρώπους μέρα μεσημέρι και καταστέλλει θεσμούς και δικαστήρια. Όταν ο πρόεδρος είναι τόσο ασταθής και αυταρχικός, φυσικά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε», δήλωσε η Bergstø στην εφημερίδα Guardian.

«Η Επιτροπή Νόμπελ είναι ανεξάρτητο σώμα και η νορβηγική κυβέρνηση δεν εμπλέκεται στη διαδικασία απονομής των βραβείων. Αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι ο Τραμπ το γνωρίζει. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε αντίδρασή του».