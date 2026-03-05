Πώς θα ψηφίσουν οι Έλληνες του εξωτερικού μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο - Τι ισχύει για την τριεδρική εκλογική περιφέρεια

Με επιστολική ψήφο θα συμμετέχουν οι Έλληνες του εξωτερικού στις ερχόμενες εθνικές εκλογές καθώς η εθνική αντιπροσωπεία ενέκρινε με ευρύτατη πλειοψηφία, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών.

Η απαραίτητη πλειοψηφία των 201 βουλευτών διαμορφώθηκε τελικά από τις κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και από 13 ανεξάρτητους βουλευτές με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να αρνούνται για μια ακόμα φορά να διευκολύνουν τους εκτός επικράτειας εκλογείς να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Ειδικότερα τα άρθρα του Β’ Μέρους (13 έως 25) του σχεδίου νόμου που εισήγαγε στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος και αφορούν την επιστολική ψήφο ψηφίστηκαν από τους 156 βουλευτές της ΝΔ, 32 του ΠΑΣΟΚ και από τους 13 ανεξάρτητους: Χ. Κατσιβαρδά, Σ. Χρηστίδου, Θ. Τζάκρη, Μ. Μπουρχάν, Γ. Ασπιώτη, Κ. Μάλαμα, Γ. Πούλου, Αθ. Λινού, Ευ. Αποστολάκη, Μ. Χουρδάκη, Κ. Φλώρο, Π. Παρασκευαϊδη και από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Το άρθρο 13 που περιγράφει τον σκοπό της επιστολικής έλαβε επιπλέον τη στήριξη της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, Νίνας Κασιμάτη και των 5 βουλευτών της Πλεύσης Ελευθερίας.

Από την άλλη τα άρθρα του Α Μέρους του σχεδίου νόμου που προτείνουν την δημιουργία νέας 3εδρικής περιφέρειας εξωτερικού εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία και θα ισχύσουν στις εκλογές που θα διεξαχθούν τουλάχιστον 18 μήνες μετά την πρώτη αναμέτρηση.

Πώς θα ψηφίσουν οι Έλληνες του εξωτερικού

Πλέον μετά την ψήφιση των διατάξεων, οι εκλογείς που διαμένουν στο εξωτερικό θα μπορούν να μετέχουν στις προσεχείς αναμετρήσεις επιστολικά. Στο φάκελο θα τοποθετούν «ασταύρωτο» μόνο το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του κόμματος της αρεσκείας τους, όπως ακριβώς έκαναν και στις εκλογές του 2023 συμμετέχοντας από τα εκλογικά κέντρα που είχαν στηθεί στα κατά τόπους προξενεία.

Αντίστοιχα, τα κόμματα θα έχουν υποχρέωση να τοποθετήσουν σε μια από τις τρεις πρώτες θέσεις του ψηφοδελτίου Επικρατείας τουλάχιστον έναν υποψήφιο από τον απόδημο ελληνισμό. Οι ψήφοι εξωτερικού θα προσμετρώνται στο συνολικό αποτέλεσμα της επικράτειας προκειμένου να υπολογιστεί το τελικό αποτέλεσμα και η κατανομή των εδρών. Με τον ίδιο τρόπο θα διεξαχθούν και ενδεχόμενες άμεσες επαναληπτικές εκλογές.

Η ενεργοποίηση της νέας εκλογικής περιφέρειας θα γίνει τουλάχιστον 18 μήνες μετά τις προσεχείς εκλογές. Για παράδειγμα, αν οι εθνικές εκλογές γίνουν Μάρτιο του 2027, η εκλογική περιφέρεια θα ισχύσει από τις εκλογές που θα διεξαχθούν μετά τον Σεπτέμβριο του 2028