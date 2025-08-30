Πώς οι Ουκρανοί ανατίναξαν ρωσικές γέφυρες με drone των 600 δολαρίων - Η αξιοποίηση φθηνών όπλων από το Κίεβο

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε δύο στρατηγικής σημασίας γέφυρες εντός ρωσικού εδάφους, αξιοποιώντας στο έπακρο τις ίδιες τις νάρκες που είχαν τοποθετήσει οι ρωσικές δυνάμεις για να τις ανατινάξουν σε περίπτωση ουκρανικής προέλασης.

Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε ότι οι δύο γέφυρες κοντά στα σύνορα με την περιοχή Χάρκοβο της Ουκρανίας χρησιμοποιούνταν από τον ρωσικό στρατό για τον ανεφοδιασμό των στρατευμάτων του.

Όπως αναφέρει το CNN, δεν είναι ασυνήθιστο για έναν στρατό που δέχεται επίθεση να καταστρέφει γέφυρες, δρόμους και άλλες βασικές υποδομές στο έδαφός του, προκειμένου να εμποδίσει την προέλαση του εχθρού. Η Ουκρανία το έκανε αυτό στις πρώτες ημέρες της πλήρους εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, καταστρέφοντας γέφυρες σε δρόμους που οδηγούσαν προς το Κίεβο. Η κίνηση αυτή καθυστέρησε την προέλαση των Ρώσων και προστάτευσε την ουκρανική πρωτεύουσα.

Στην περίπτωση των δύο γεφυρών στη Ρωσία, ο ουκρανικός στρατός ανακάλυψε τις κρυψώνες των ναρκών και τις χρησιμοποίησε προς όφελός του. Το σχέδιο ξεκίνησε όταν οι Ουκρανοί παρατήρησαν «ύποπτη κινητικότητα» γύρω από τη γέφυρα. Επειδή ένα συνηθισμένο drone αναγνώρισης δεν μπορούσε να περάσει από κάτω λόγω παρεμβολών, χρησιμοποίησαν drone με οπτική ίνα και κάμερα, το οποίο αποκάλυψε την κρυψώνα με τις νάρκες. «Είδαμε τις νάρκες και χτυπήσαμε», ανέφερε εκπρόσωπος της ταξιαρχίας.

Το κόστος των drone που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση κυμαίνεται από 25.000 και 30.000 γρίβνες, ή μεταξύ 600 και 725 δολαρίων, δήλωσε ο εκπρόσωπος της ταξιαρχίας στο CNN.

Αυτό καθιστά τις δύο επιθέσεις εξαιρετικά οικονομικές. Η καταστροφή μιας γέφυρας από μακριά δεν είναι εύκολη υπόθεση. Υπό κανονικές συνθήκες, θα απαιτούσε ακριβά κατευθυνόμενα πυρομαχικά που θα εκτοξεύονταν από ένα εξελιγμένο σύστημα, όπως ένας εκτοξευτής πυραύλων ή ένα αεροπλάνο.