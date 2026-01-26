BBC: Πώς η Ρωσία χρησιμοποιεί την Interpol για να στοχοποιήσει τους επικριτές της στο εξωτερικό

Χιλιάδες αρχεία που διέρρευσαν από πληροφοριοδότη προς την Ιντερπόλ και κοινοποιήθηκαν στο BBC World Service και στο γαλλικό ερευνητικό μέσο Disclose αποκαλύπτουν, για πρώτη φορά με τέτοια έκταση, πώς η Ρωσία φέρεται να αξιοποιεί τους μηχανισμούς της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας για να στοχοποιεί πολιτικούς αντιπάλους, επιχειρηματίες και δημοσιογράφους εκτός συνόρων.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι η Μόσχα υπέβαλλε συστηματικά αιτήματα για «κόκκινες ειδοποιήσεις» - δηλαδή διεθνείς ειδοποιήσεις εντοπισμού και σύλληψης - παρουσιάζοντας υποθέσεις ως ποινικές, ενώ σε πολλές περιπτώσεις κρίθηκαν εκ των υστέρων πολιτικά υποκινούμενες.

Σύμφωνα με την ανάλυση των αρχείων, την τελευταία δεκαετία η ανεξάρτητη επιτροπή ελέγχου της Ιντερπόλ (CCF) έλαβε περισσότερες καταγγελίες για ρωσικά αιτήματα από ό,τι για οποιαδήποτε άλλη χώρα, ενώ εκατοντάδες από αυτές κατέληξαν σε ακύρωση ειδοποιήσεων.

Εμβληματική είναι η περίπτωση του Ρώσου επιχειρηματία Ιγκόρ Πέστρικοφ, ο οποίος εγκατέλειψε τη χώρα λίγους μήνες μετά την εισβολή στην Ουκρανία και ζήτησε άσυλο στη Γαλλία. Εκεί ενημερώθηκε ότι είχε καταχωριστεί σε βάση δεδομένων της Ιντερπόλ κατόπιν ρωσικού αιτήματος.

Για σχεδόν δύο χρόνια βρέθηκε αντιμέτωπος με περιορισμούς στις μετακινήσεις και την οικονομική του δραστηριότητα, μέχρις ότου η CCF έκρινε ότι η υπόθεσή του είχε πρωτίστως πολιτικό χαρακτήρα και ακύρωσε την ειδοποίηση.

Η διαρροή περιλαμβάνει επίσης εσωτερικές ανταλλαγές μηνυμάτων μεταξύ χωρών-μελών μέσω των συστημάτων της Ιντερπόλ, που δείχνουν προσπάθειες εντοπισμού προσώπων ακόμη και όταν επίσημα αιτήματα είχαν απορριφθεί.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ρωσικές αρχές φέρονται να ζητούσαν ανεπίσημα πληροφορίες για την τοποθεσία δημοσιογράφων ή ακτιβιστών που είχαν εγκαταλείψει τη χώρα.

Μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία, η Ιντερπόλ είχε ανακοινώσει πρόσθετους ελέγχους για αιτήματα από τη Ρωσία. Ωστόσο, σύμφωνα με τον πληροφοριοδότη, ορισμένα από αυτά τα μέτρα χαλάρωσαν αθόρυβα το 2025.

Εσωτερικές εκθέσεις του οργανισμού καταγράφουν συνεχιζόμενες ανησυχίες για «σκόπιμη κατάχρηση» των συστημάτων του, ακόμη κι αν μεγάλο ποσοστό ρωσικών αιτημάτων συνέχιζε να περνά τους αρχικούς ελέγχους.

Η Ιντερπόλ απαντά ότι διαθέτει ενισχυμένους μηχανισμούς πρόληψης καταχρήσεων και υπογραμμίζει ότι κάθε χρόνο χιλιάδες επικίνδυνοι εγκληματίες συλλαμβάνονται χάρη στη διεθνή συνεργασία.

Παράλληλα, νομικοί που ειδικεύονται σε υποθέσεις Ιντερπόλ προειδοποιούν πως, χωρίς αυστηρότερη εποπτεία και διαφάνεια, το σύστημα παραμένει ευάλωτο σε πολιτική εργαλειοποίηση.